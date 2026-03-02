대구 ‘휴머노이드’ 국가산단 유치 도전

대구시가 ‘휴머노이드 로봇 국가첨단전략산업 특화단지’ 지정에 본격적으로 나선다. 휴머노이드는 인공지능(AI)을 기반으로 인간처럼 생각하고 행동하는 로봇을 말한다.



1일 시에 따르면, 산업통상부는 ‘국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법’에 따라 올해 7월 신규 첨단전략산업 특화단지를 지정할 예정이다. 특화단지로 지정되면 인·허가 신속 처리, 산업기반시설 구축 지원, 기술개발·수출 촉진, 국·공유재산 사용료 감면 등 각종 지원이 제공된다.



시는 휴머노이드 로봇 선도기업을 중심으로 핵심부품 개발부터 완제품 생산·실증까지 이어지는 ‘완결형 산업 생태계’를 구축해 ‘AI 첨단로봇 수도’로 도약한다는 구상이다. 대구는 한국로봇산업진흥원과 국가로봇테스트필드 등 전국 최고 수준의 산업 인프라를 갖추고 있다. 연구개발(R&D), 실증, 사업화 전 주기를 한 지역에서 수행할 수 있는 집적 환경을 기반으로 국가첨단전략산업 육성의 최적지로 평가받는다. 지역 로봇기업 250여개 중 약 60%에 해당하는 150여개 기업이 특화단지 권역에 밀집해 있어 산업 간 연계와 협업 여건도 우수하다.



이 특화단지는 △휴머노이드 R&D(대구테크노폴리스) △로봇 소프트웨어·AI(수성알파시티) △로봇 부품 공급망(성서산업단지) △생산거점·수요처(국가산업단지) 4대 거점을 중심으로 조성한다. 시는 HD현대로보틱스를 비롯한 지역 선도기업과 로봇 전환(RX)을 추진 중인 기업과 함께 휴머노이드 로봇 완제품 5종 개발, 핵심부품 10종 국산화, 특화기업 350개 육성, 전문인력 2000명 양성을 목표로 설정했다.

