전북 새만금 ‘미래산업 거점’ 구축 …AI 로봇 생산 핵심기지 변신 기대

현대자동차그룹이 전북 새만금에 9조원을 투입해 로봇 제조와 인공지능(AI) 데이터센터, 수소·재생에너지 산업을 결합한 미래 산업 거점을 구축한다. 대통령 주재 전북 타운홀미팅에서는 전주·완주 행정통합 등 지역 핵심 현안에 대한 구체적 해법은 제시되지 않아 아쉬움을 남겼다.

현대차그룹은 지난달 27일 군산 군산새만금컨벤션센터에서 국토교통부 등 관계 부처 및 전북도와 ‘새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 수소AI 도시 조성’을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다. 정부와 광역지자체, 대기업이 단일 투자 사업으로 공동 서명한 사례는 이례적이다. 투자는 2035년까지 단계적으로 이뤄지는데, 핵심은 총 5개 사업이다. 5조8000억원이 투입되는 100㎿ 규모 AI 데이터센터는 1단계로 그래픽처리장치(GPU) 5만장을 도입해 자율주행과 피지컬 AI 연구개발에 활용하고, 장기적으로 500㎿까지 확대한다.

또 1조3000억원 규모의 재생에너지 발전 설비를 구축해 데이터센터와 수전해 플랜트에 전력을 공급한다. 1조원이 투입되는 200㎿급 수전해 플랜트는 연간 3만t의 그린수소를 생산해 수소 모빌리티와 수소AI 도시에 공급하는 ‘지산지소’형 에너지 모델을 구현한다. 4000억원 규모의 로봇 제조공장은 웨어러블·물류·배송 로봇을 연간 최대 3만대 생산하는 국내 첫 대규모 전문 생산기지로 조성된다. 기업 측은 16조원의 경제 유발 효과와 7만1000명의 직·간접 고용 창출을 기대하고 있다.

현대차가 새만금을 미래 거점으로 선택한 데는 AI와 로봇 등 미래 산업으로의 체질 개선을 본격화하고 국가적 과제인 지역 균형발전 문제에도 기여하겠다는 정의선 회장의 의지가 있다.

이재명 대통령은 이날 투자협약식에 직접 참석해 환영의 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 “국가와 국민이 함께 키워낸 현대차그룹이 새만금에 대대적 투자를 시작한다”라며 “호남권 전체의 경제 지도를 완전히 바꿔놓을 것”이라는 기대감을 키웠다.

이 대통령은 같은 날 전주 전북대에서 열린 타운홀미팅에서는 전북의 이른바 ‘삼중 소외’를 언급했다. 이 대통령은 “수도권에 비해 지방이 차별받고, 또 지방 중에서도 영남과 호남이 갈라져 호남이 차별받은 게 역사적인 사실이다. 또 호남 안에서 전북이 소외되는 등 이른바 ‘삼중 소외’를 당한다는 게 전북도민의 생각”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지