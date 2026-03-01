서대문 태극기 아래 다시 울린 ‘대한독립 만세’ 함성 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

제107주년 3·1절인 1일 서울 서대문형무소역사관 내 무대에서 ‘1919 서대문, 그날의 함성’ 행사가 열린 가운데 이성헌 서대문구청장을 비롯한 참가 시민들이 대형 태극기를 들고 독립문으로 행진한 뒤 태극기를 흔들며 힘찬 함성을 외치고 있다. 이날 서대문형무소역사관 내 무대에서는 독립운동 재현 퍼포먼스와 역사어린이합창단의 공연, 3·1 독립선언서 낭독, 시민 만세삼창·행진 등 다채로운 행사가 진행됐다.

제107주년 3·1절을 맞아 서대문형무소역사관에서 시민들이 태극기를 들고 만세의 함성을 외쳤다.

서대문구는 1일 서울서대문형무소역사관과 독립문 일대에서 ‘1919 서대문, 그날의 함성’ 기념행사를 개최했다. 대형 태극기 무대를 중심으로 진행된 이날 행사에는 전시관 담을 따라 시민들이 줄을 설 만큼 인산인해를 이뤘다.

제107주년 3·1절인 1일 서울 서대문형무소역사관 내 무대에서 열린 ‘1919 서대문, 그날의 함성’ 행사에서 어린이들이 태극기를 흔들며 노래를 부르고 있다. 서대문형무소역사관은 구 서울구치소 시설을 개조, 과거 경성감옥과 서대문감옥을 복원한 독립운동 및 민주화운동 관련 역사관이다.

이날 기념행사는 독립운동 재현 퍼포먼스를 시작으로 역사 어린이합창단 공연, 독립선언서 낭독, 만세삼창 순으로 이어졌다. 시민들은 각자 태극기를 손에 들고 공연단의 선창에 맞춰 힘찬 목소리로 “대한 독립 만세”를 외치며 3·1운동의 뜻을 되새겼다.

제107주년 3·1절인 1일 서울 서대문형무소역사관을 찾은 가족들이 서대문형무소 옥사 내부를 둘러보고 있다.

