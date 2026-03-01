李대통령 분당 아파트 매각…추미애 “상실감 감수” vs 안철수 “슈퍼리치만 매수 가능”

추미애 더불어민주당 의원, 안철수 국민의힘 의원. 사진=연합뉴스

추미애 더불어민주당 의원은 이재명 대통령이 김혜경 여사와 공동 명의로 소유한 분당 아파트를 내놓을 것을 두고 “대전환을 만들고자 상실감을 감수하고 있다”고 밝혔다.

반면 안철수 국민의힘 의원은 “현금 27억 원 이상을 보유한 극소수만 살 수 있는 구조”라고 비판했다.

추 의원은 앞선 28일 자신의 소셜미디어(SNS)에 ‘집과 추억’이란 제목의 글을 통해 “집을 팔고서 돈으로 바꿀 수 없는 소중한 그 무엇을 잃은 기분을 고스란히 이해할 수가 있다”며 이같이 말했다.

추 의원은 “집에 대한 과도한 투자로 부동산공화국이 된 대한민국을 생산자금으로 돈이 흘러가도록 하겠다는 집념이 반드시 성공해야 한다”며 “나 역시 온가족이 주거불안에 시달리던 어린 시절을 보냈다. 열 달마다 사글세를 전전했기 때문”이라고 했다.

이어 “하남 지역구로 이사하고 난 후 오래 살던 서울 집을 매각하면서 허전했다”며 “한동안 잠에서 깨어나 아이들이 커가며 새겨진 추억이 있는 공간을 더 이상 볼 수 없다는 허전함이 커서 그곳이 곧 고향인 아이들에게는 집을 처분하게 됐다는 말도 하지 못했다”고 덧붙였다.

반면 안철수 의원은 “이 대통령이 분당 아파트를 29억 원에 매물로 내놨지만, 이는 누구나, 아무나 살 수 있는 집이 아니다”라고 비판에 나섰다.

안 의원은 28일 자신의 페이스북 글에서 “지난해 10월 15일 대출 규제로 25억 원 초과 주택의 경우 대출이 최대 2억 원으로 제한돼 최소 27억 원 이상의 현금을 보유해야 매수가 가능하다”며 이같이 말했다.

안 의원은 “(이 대통령 아파트를 매수하기 위해서는 매매가 이외에도) 취득세와 중개수수료 등을 더하면 추가 자금이 필요하다”면서 “다주택자 혐오를 부추기고 비거주 1주택자를 압박하면서 정작 고가 아파트는 초고액 자산가 외에는 접근이 어렵다”고 지적했다.

이어 2025년 가계금융복지조사 결과를 언급하며 “자산 상위 10%가 전체 가구 자산의 46%를 차지하는 등 자산 격차가 통계 작성 이래 가장 악화됐다”고 주장했다.

그러면서 “서민과 중산층의 내 집 마련 기회를 확대하려면 대출 기회 확대 등 실수요자 중심의 정책 논의가 병행돼야 한다”고 강조했다.

한편 지난 27일 청와대에 따르면 이 대통령은 이날 김혜경 여사와 공동명의로 보유하고 있는 경기 성남시 분당구의 아파트를 팔기 위해 매물로 내놨다.

강유정 청와대 대변인은 언론 공지에서 “해당 아파트는 (이 대통령이) 전년 실거래가 및 현재 시세보다 저렴하게 매물로 내놓았다”며 “(이 대통령은) 거주 목적의 1주택 소유자였지만, 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 풀이된다”고 했다.

강훈식 대통령 비서실장은 MBC 뉴스데스크 인터뷰에서 “(이 대통령이) 오래전부터 내놓을 계획을 세워뒀으나 현재 그 주택에 살고 있는 세입자와 조정 때문에 좀 늦어진 것”이라고 설명했다.

