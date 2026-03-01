'왕사남' 장항준, 단역 배우도 챙겼다…"기저귀 보내줄게"

영화 '왕과 사는 남자'를 연출한 장항준 감독의 미담이 전해졌다.

배우 김용석은 지난달 28일 소셜미디어에 "'왕과 사는 남자' 인생은 장항준처럼"이라는 제목의 글을 올렸다.

김용석은 "'왕과 사는 남자'에서 판한성부사 유귀산 역으로 연기하게 된 것도 감사한 일이지만, 장항준 감독님께 개인적으로 감사함을 느낀 계기가 있다"고 했다.

그러면서 "영화 촬영 중 감독님과 모니터하러 이동하며 며칠 전 아기가 태어났다는 사실을 말씀드렸다. 감독님께서 축하해주시며 '용석아! 핸드폰 줘 봐. 내 번호 알려줄 테니 집 주소 알려줘. 기저귀 보내줄게. 처음에 기저귀 엄청 많이 필요하거든'이라고 말씀하셨다"며 "하지만 핸드폰이 의상 너무나 깊숙한 곳에 있었기에 꺼내드릴 수 없었다. 말씀만으로도 감사했다"고 했다.

그는 "다음날. 메시지가 왔다. '용석아. 나 장항준이야. 집 주소하고 아기 쓰는 기저귀 종류 찍어줘~'"라며 "그리고 집으로 기저귀를 두 박스나 보내주셨다. 촬영 때문에 바쁘신 중에도 나의 개인 번호를 알아내셔서 연락을 주신 것이다. 감사한 마음과 동시에 큰 위로를 받았다"고 했다.

김용석은 "연기자로 살아오며 나도 모르게 느끼고 있었던 외로움. 아빠가 된 후 느끼게 된 가장으로서의 부담감. 나에 대한 끝없는 불안함들이 이해받고 위로받는 느낌이었다"며 "그날 이후로 마음속으로 장항준 감독님을 응원하게 된 것 같다"고 했다.

마지막으로 "나도 누군가에게 이런 위로를 줄 수 있는 사람이 되고 싶다고 다짐하게 됐다. 또 그렇게 누군가가 나를 진심으로 응원해 줬으면 좋겠다"며 "촬영이 끝나고, 영화가 사람들에게 공개되고, 700만 관객이 영화를 본 지금도 감독님의 영화가 더 흥행하기를 기대하고 기도하고 있다. 인생은 장항준처럼"이라고 덧붙였다.

한편 ‘왕과 사는 남자’는 1일 기준 누적관객 800만 돌파에 성공했다. 지난 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신 당해 폐위 된 단종이 강원도 영월 청령포로 유배 가게 되고, 그 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지