"수뇌부 회의 노려 대낮에 때렸다"

미국과 이스라엘이 이란 공습 시점을 토요일 대낮으로 잡은 것은 이란의 정치·군사 분야 수뇌부 인사들이 회의에 한꺼번에 모이는 기회를 포착했기 때문이라고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 전했다.



WSJ 취재에 응한 정보당국 관계자들에 따르면 이란 수뇌부 인사들의 회의는 도합 3건이 포착됐으며, 오래 기다려 온 끝에 잡은 절호의 기회를 놓칠 수 없다고 판단한 이스라엘과 미국은 대낮에 공습 작전을 개시했다.

아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자. AP연합뉴스

이번 공격으로 최고지도자 하메네이뿐만 아니라 아지즈 나시르자데 이란 국방장관, 모하마드 파크푸르 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관, 최고지도자 군사고문인 알리 샴카니 전 최고국방회의 사무총장 등이 숨졌다.



아모스 야들린 전 이스라엘군 정보사령부 사령관은 WSJ에 작년 6월 이란 핵시설 공습이 심야에 이뤄졌던 점을 지적하면서 이번 대낮 공격은 "전술적 기습"이었다고 설명했다.



이런 공격은 이스라엘 정보기관들의 뛰어난 정보수집 능력 덕택에 기회가 포착됐으며, 이와 동시에 미국이 2003년 이라크 전쟁 개전 후 최근 20여년간 전례가 없었던 엄청난 규모의 화력을 이란 주변에 배치해둔 상태였기 때문에 실행이 가능했다.



공격 당일 중동에는 미군의 항공모함 2척, 구축함 12대 안팎이 배치됐고 다른 연안 공격함들까지 포함해 수많은 군함들이 함대지 미사일을 탑재한 채 대기 중이었다.

1일(현지시간) 이란 테헤란에서 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 사망 소식을 접한 정부 지지자들이 하메네이를 애도하고 있다.

또 최신 전투기들이 이란 주변 해역과 기지에 배치된 상태였다.



방어가 취약할 수밖에 없는 심야나 새벽 시간대로 공습 시점을 택하는 경우가 흔하지만, 이번 경우 효과를 극대화하기 위해 이란 시간으로 2월 28일 오전 10시가 되기 조금 전에 공습이 시작됐다.



엄청난 수의 미사일과 제트기가 동원됐으며, 특히 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메이니가 있는 장소에는 이스라엘군이 폭탄 30발을 투하하는 등 집중적 공격이 가해졌다.



이날 저녁시간까지 이스라엘군 전투기 약 200대가 거의 500개소에 이르는 서로 다른 목표물을 타격했으며 이는 이스라엘군 역사상 최대 규모의 공군 작전이었다.



이스라엘군은 이란 당국 주요 인사와 미사일 역량을 공격하는 데 주력했으며, 미군은 미사일 인프라와 군사 목표물을 타격하는 역할을 맡았다.



이런 군사행동과 동시에 이스라엘은 이란에 미디어와 휴대전화 앱 등을 상대로 한 사이버공격을 가했다.



이스라엘은 무슬림들이 기도 시간을 파악하기 위해 이란에서 널리 쓰는 앱을 해킹해 이란 군인들에게 반란을 권유하고 이란 시민들에게 정부에 맞서서 일어나라는 메시지를 띄웠다.



이란 국영 뉴스통신사 IRNA의 홈페이지도 해킹당해, 초기화면에 "아야톨라 정권의 치안부대에게 두려운 시간이 찾아왔다. IRGC와 바시즈(IRGC 산하 민병대)가 치명타를 입었다"는 메시지가 표시됐다.

