유승우, 1일 제대… '초대장'까지 만들어 팬들과 전역 파티 연다

유승우가 오늘(1일) 만기 제대한다. 유승우 인스타그램 캡처

가수 유승우가 오늘(1일) 만기 제대한다.

유승우는 18개월간의 현역 군 복무를 마치고 사회로 복귀해 팬들 곁으로 돌아온다.

그는 2024년 9월 입대 후 18개월간 육군사관학교 군악대에서 군 생활을 하며 복무 기간에 군사훈련을 비롯해 군 장병들을 위한 음악회와 정부 및 지방자치단체 공식행사 등에 참여하며 국방의 의무를 성실히 수행했다.

유승우가 직접 만든 전역 파티 초대장. 유승우 인스타그램 캡처

유승우는 전역 당일인 1일 저녁 서울 마포구 모처에서 팬들과 함께 전역 파티를 열 예정이다. 유승우가 직접 기획한 전역 파티는 소수의 팬들을 초청해 진행되며, 그동안 응원해준 팬들에게 감사인사를 전하고 직접 소통하는 시간이 될 예정이다.

한편, 유승우는 고등학교 1학년에 재학 중이었던 2012년 엠넷 ‘슈퍼스타K4’에 출전해 얼굴을 알렸다. 이듬해인 2013년 정식으로 데뷔했으며, 이후 두 장의 정규앨범과 여섯장의 미니앨범을 발표하는 등 활발한 활동을 이어왔다.

특히 입대 두 달 전인 2024년 7월, 자신의 여섯 번째 미니앨범 ‘플레이리스트(playlist)’를 발표하고 앨범 발매 기념 및 군 입대 전 마지막 단독 콘서트를 성료하며 입대했다.

가수 유승우. 유승우 인스타그램 캡처

유승우는 입대 직전까지도 꾸준히 곡 작업을 해 왔으며, 1년 6개월 동안의 군 생활 중에도 틈틈이 작사, 작곡을 하며 앨범을 준비해 온 것으로 알려졌다.

유승우는 전역을 기점으로 그간 준비한 곡들을 정리하고 본격적인 새 앨범 작업을 시작할 예정이며 방송과 공연 등 다양한 활동을 계획 중에 있다.

