[속보] 안철수 “李대통령 29억 아파트, 현금 27억 가진 슈퍼리치만 매수 가능”

안철수 국민의힘 의원. 뉴시스

안철수 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 분당 아파트 매각과 관련해 “결국 현금 27억 원 이상을 보유한 극소수만 살 수 있는 구조”라고 비판했다.

안 의원은 28일 자신의 페이스북에 글에서 “이 대통령이 분당 아파트를 29억 원에 매물로 내놨지만, 이는 누구나, 아무나 살 수 있는 집이 아니다”라고 주장했다.

안 의원은 지난해 10월 15일 대출 규제로 25억 원 초과 주택의 경우 대출이 최대 2억 원으로 제한돼 있다며, 최소 27억 원 이상의 현금을 보유해야 매수가 가능하다고 설명했다.

여기에 취득세와 중개수수료 등을 더하면 추가 자금이 필요하다고 덧붙였다.

안 의원은 또 “다주택자 혐오를 부추기고 비거주 1주택자를 압박하면서 정작 고가 아파트는 초고액 자산가 외에는 접근이 어렵다”고 지적했다.

이어 2025년 가계금융복지조사 결과를 언급하며 “자산 상위 10%가 전체 가구 자산의 46%를 차지하는 등 자산 격차가 통계 작성 이래 가장 악화됐다”고 주장했다.

그러면서 “서민과 중산층의 내 집 마련 기회를 확대하려면 대출 기회 확대 등 실수요자 중심의 정책 논의가 병행돼야 한다”고 강조했다.

