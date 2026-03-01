이란, 최고지도자 하메네이 테헤란의 집무실서 사망…공식 확인

하메네이 사망을 공식 발표하는 이란 국영방송. 사진=프레스TV 갈무리

이란 정부가 1일(현지시간) 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이(86)의 사망을 공식 확인했다.

현지 언론들은 그가 테헤란의 집무실에서 사망했다고 전했다.

이란 정부는 이날 아야톨라 하메네이의 사망을 발표하면서 40일간 전국민적 추도 기간과 일주일간의 공휴일을 선포했다.

이란 국영방송 프레스TV와 국영통신 IRNA도 이날 “이슬람혁명의 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 미국과 이스라엘의 이란에 대한 공격으로 순교했다”고 보도했다.

하메네이가 사망한 정확한 시점은 알려지지 않았으나 전날 미국과 이스라엘의 폭격으로 사망한 것으로 추정된다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 오후 4시40분(미 동부시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 “역사상 가장 사악한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다”고 발표했다.

이날 오전 1시 15분, 이란 시간으로 오전 9시 45분 미국과 이스라엘이 이란에 대한 공격을 개시한 지 15시간여만이다.

미국 매체들은 하메네이가 주로 거주하는 테헤란 북부 보안구역이 폭격으로 파괴된 위성사진을 공개했다.

이란 현지 언론은 “순교하는 순간 아야톨라 하메네이는 집무실을 지키며 자신에게 주어진 임무를 수행 중이었다”며 “비겁한 그 공격이 토요일(2월28일) 오전에 일어났다”고 보도했다.

그러면서 “시온주의 정권(이스라엘)과 유착한 매체들은 그가 암살이 두려워 비밀 장소에 있다고 반복적으로 주장했다”며 “집무실에서의 순교는 적들의 심리전이 날조라는 사실을 또다시 입증한 동시에 그가 항상 국민 속에, 책임과 불굴의 용기로 오만한 세력(서방)에 맞서는 최전선에 서 있다는 점을 방증했다”고 덧붙였다.

한편 트럼프 대통령은 하메네이 사망과 관련 “이는 이란 국민뿐만 아니라 모든 위대한 미국인들, 하메네이와 그의 피에 굶주린 깡패 무리에게 살해되거나 불구가 된 전 세계 많은 나라 사람들을 위한 정의”라고 강조했다.

또 “그는 우리의 정보 역량과 고도로 정교한 추적 시스템을 피할 수 없었다”며 “이스라엘과 긴밀히 협력한 가운데, 그(하메네이)나 그와 함께 사살된 다른 지도자들이 할 수 있는 건 없었다”고 말했다.

트럼프 대통령은 하메네이의 사망이 “이란 국민이 그들의 나라를 되찾을 수 있는 단 한 번의 위대한 기회”라며 “이슬람혁명수비대(IRGC), 군, 그리고 보안·경찰의 많은 이들이 더 이상 싸우기를 원하지 않으며, 우리로부터 면책을 구하고 있다고 듣고 있다”고 말했다.

그는 “지금은 면책받을 수 있지만, 나중에는 죽음만 얻게 될 것”이라고 경고했다. 이란 군경의 투항을 촉구한 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 “혁명수비대와 경찰은 이란의 애국자들과 평화롭게 합류해 함께 일하며 그 나라를 마땅히 누려야 할 위대함으로 되돌리기를 바란다”며 “그 과정은 곧 시작돼야 한다”고 말했다.

