반도체 초호황에 2월 수출 29%↑…반도체 역대 최대 실적

한국의 올해 2월 수출이 반도체 초호황에 힘입어 30% 가까이 증가하며 2월 기준 역대 최대 실적을 달성했다.



특히 주력 수출품 반도체는 160% 이상 급증한 수출 실적을 거두며 월 기준으로 전(全) 기간을 통틀어 역대 최대 실적을 달성했다.



산업통상부는 1일 이 같은 내용의 2월 수출입 동향을 발표했다.



2월 수출액은 674억5천만달러로 지난해 같은 달보다 29.0% 증가했다.



올해 2월에는 설 연휴로 인해 작년 같은 달보다 조업 일수가 3일 적었음에도 역대 2월 중 최고 실적을 달성했다. 작년에는 1월에 설 연휴가 있었다.



조업일수를 고려한 일평균 수출도 49.3% 증가한 35억5천만달러로 사상 처음으로 30억달러를 넘어섰다.



월간 수출은 지난해 6월 전년 동월 대비 증가세로 전환한 이후 9개월 연속 월 역대 최대 실적 행진을 이어갔다.



수출을 견인한 건 반도체다. 2월 반도체 수출은 160.8% 증가한 251억6천만달러를 기록했다.



지난해 12월의 208억달러를 훌쩍 뛰어넘어 월 기준으로 전 기간을 통틀어 역대 최대 실적이다. 또한 3개월 연속 200억달러 이상 수출을 이어갔다.



2월에는 15대 주력 수출 품목 중 반도체를 포함한 5개 품목 수출만 증가했다.



자동차(48억1천만달러)와 자동차부품(14억5천만달러) 수출은 각각 20.8%, 22.4% 감소했다. 설 연휴로 인한 조업일수 감소의 영향으로 생산물량이 줄어든 탓으로 풀이된다.



2월 수입은 7.5% 늘어난 519억4천만달러를 기록했다.



이에 2월 무역수지는 155억1천만달러 흑자를 보였다. 무역수지는 월 기준 최대치를 경신했으며, 13개월 연속 흑자로 집계됐다.

<연합>

