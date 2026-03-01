“공부해라” 대신 “너의 리듬은?”…가구업계, ‘성적’ 너머 ‘기질’에 주목

최근 가구업계가 바라보는 아이들의 방은 더 이상 성적을 위한 폐쇄적 공간에 머물지 않는다. 아이를 하나의 ‘작은 작업자’로 보고, 각자 다른 몰입의 리듬을 찾도록 돕는 공간으로 재해석하는 움직임이 나타나고 있다.

일룸 공부하는 집 작은 작업자들의 리듬 팝업스토어. 퍼시스그룹 제공

1일 업계에 따르면 일룸은 지난달 14일까지 서울 여의도 더현대 서울에서 체험형 팝업 ‘일룸 공부하는 집: 작은 작업자들의 리듬’을 운영했다.

이번 행사는 어린이와 학생을 일방적으로 가르침을 받는 대상이 아닌, 스스로 배움의 방식을 탐색하는 주체로 바라보는 관점을 전면에 내세웠다. 현장에서는 아이들의 학습 기질을 △창의탐구형 △도전자율형 △집중몰입형 △감정공감형 등 4가지 유형으로 제시하고, 각 특성에 맞춘 공간 연출을 체험하도록 구성했다.

사전 예약 과정에서 일부 회차가 조기 마감되며 학부모들의 관심을 확인했다. 일룸 관계자는 “성적이라는 결과보다 아이 각자의 ‘리듬’에 주목했다”며 “기질 테스트와 워크숍, 공간 체험을 통해 부모와 아이가 함께 학습 환경을 고민해보는 계기를 마련하고자 했다”고 설명했다.

이 같은 흐름은 가구업계에만 국한되지 않는다. 유통 전반에서도 소비자의 성향과 취향을 분석해 공간 경험과 연결하는 ‘초개인화’ 전략이 확대되는 분위기다.

현대백화점 역시 최근 퍼스널 컬러 진단이나 성격 유형 분석을 접목한 체험형 팝업을 선보이며 쇼핑 동선에 ‘진단형 콘텐츠’를 결합하고 있다. 제품을 단순 진열하기보다, 소비자 특성과 연결된 서사를 제공하는 방식이다.

일부 교육업계에서도 학습 성향 분석을 토대로 공부방 환경이나 인테리어 방향을 제안하는 서비스가 등장하고 있다. 학습 결과 중심에서 학습 과정과 환경으로 관심이 옮겨가는 흐름으로 해석된다.

과거 학생 가구의 기준이 ‘얼마나 오래 앉아 있을 수 있는가’였다면, 최근에는 ‘어떤 영감을 주는가’로 무게가 이동하는 모습이다. 더현대 서울 팝업 현장에는 자녀의 공간을 직접 체험해보려는 부모들의 발길이 이어졌다.

워크숍에는 발명, 예술, 고고학 등 다양한 분야의 연사들이 참여해 정답을 제시하기보다 자신만의 몰입 경험을 공유하는 방식으로 진행됐다. 가구를 단순한 학습 보조 도구가 아닌, 아이의 첫 ‘작업실’을 구성하는 요소로 재해석한 시도다.

결국 공부하는 공간의 초점이 ‘성적’에서 ‘성장’으로 이동하고 있다는 점은 분명하다. 아이의 기질과 리듬을 존중하는 환경을 찾으려는 수요가 실제 소비 행동으로 이어지고 있다는 점에서, 이러한 공간 전략이 향후 주거·교육 시장 전반에 어떤 변화를 가져올지 관심이 모인다.

