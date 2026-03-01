[美 이란 공격] 이란 "최고지도자 생존…전쟁 원치않아"

아바스 아라그치 이란 외무장관은 28일(현지시간) 미국과 이스라엘이 자국을 공습했으나 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 아직 살아있다고 밝혔다.



아라그치 장관은 미국 NBC 방송 인터뷰에서 아야톨라 하메네이와 마수드 페제시키안 대통령이 살아있느냐는 질문에 "내가 아는 한 그렇다, 살아있다"고 밝혔다.

아바스 아라그치 이란 외무장관. 로이터연합뉴스

아라그치 장관은 이란의 군 지휘관 1∼2명이 숨졌지만 사법부 수장 골람호세인 모흐세니 에제이, 모하마드 바게리 갈리바프 의회(마즐리스) 의장, 알리 라리자니 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장 등 요인이 건재하다고 언급했다.



또 "모든 고위급 관리가 살아있다"며 "모두 제자리에 있고 우리는 이 상황을 관리하고 있으며 모든 것이 괜찮다"고 주장했다.



아라그치 장관은 "우리는 공격당한지 2시간도 안 돼 미군기지와 이스라엘의 표적을 미사일로 보복할 수 있었다"며 "걸프 국가들에게 미군 기지 공격은 이란의 자위권 차원에서 이뤄진 것임을 설명했다"고 강조했다.



그러면서 "미국 행정부가 왜 협상을 시작해놓고 도중에 공격하는지 이해할 수 없다"며 "작년 6월에도 똑같은 일이 있었다"고 비판했다.



작년 6월 이란과 미국의 핵협상 6차 회담을 며칠 앞두고 이스라엘이 공습을 시작한 뒤 미국이 가세하며 '12일 전쟁'이 벌어졌다. 이번에도 연초 재개된 핵협상의 3차 회담이 스위스 제네바에서 열린 지 이틀 만에 이번 공습이 벌어졌다. 양측은 3월2일 오스트리아 빈에서 다시 만나기로 했었다.



아라그치 장관은 직전 제네바 회담과 관련, "큰 진전이 있었고 좋은 회의였다"고 평가했다. 이스라엘을 겨냥해선 "자신의 이익을 위해 미국을 군사행동으로 끌어들인 것"이라고 책임을 돌렸다.



이어 "우리를 지키는 데는 한계가 없다"면서도 "역내(중동) 미군기지를 공격하는 것이지 미국 영토를 공격하고 있는 게 아니다"고 말했다. 이란의 보복 군사행동의 수위에 선을 그은 셈이다.



그러면서 "우리는 이 침공을 시작하지 않았으며 침공이 멈춘다면 우리도 방어를 멈출 것"이라고 강조했다.



아라그치 장관은 현재 미국과 소통이 이뤄지지 않고 있다면서도 "미국이 대화를 원한다며 어떻게 연락할 수 있을지 알 것"이라며 "우리는 긴장 완화에 분명히 관심이 있다"고 말했다.



아울러 "이번 전쟁은 미국이 선택한 것이며 그에 따르는 대가를 치러야 한다"면서도 "우리는 전쟁을 원하지 않는다"고 거듭 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지