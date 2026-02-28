[美 이란 공격] 외교부 "이란·이스라엘 한국인 피해 없어"

외교부는 28일 현재까지 접수·파악된 이란과 이스라엘 내 국민 피해는 없다고 밝혔다.



외교부는 현 중동 상황과 관련해 이날 오후 재외국민보호대책반을 가동했으며 김진아 2차관 주재로 주이란대사관, 주이스라엘대사관 등과 함께 본부-공관 합동 상황점검회의를 개최해 현 상황을 평가하고 교민 안전대책을 점검했다.

레바논, 미국, 아랍에미리트, 요르단, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 투르크메니스탄 주재 공관도 회의에 참여했다.



김 차관은 "중동 지역 긴장이 급격히 고조되고 있다"며 "지금까지 본부와 해당 공관 간 긴밀히 협의하며 마련해 온 우리 교민 안전대책을 철저히 시행해달라"고 당부했다.



김 차관은 특히 현 상황이 역내 다수 국가에 걸쳐 광범위한 영향을 미칠 수밖에 없으므로 주이란 및 주이스라엘 대사관뿐만 아니라 인근 공관이 긴밀히 소통하며 유기적으로 대응해줄 것을 강조했다.



주이란대사관과 주이스라엘대사관은 공습 직후 현지 교민을 대상으로 안전 공지를 전파하고 비상연락망 등을 통해 안전을 확인하고 있다고 했다.



여타 중동 지역 공관들도 현지 상황을 면밀히 주시하면서 국민 안전을 확보하기 위해 만전을 기하고 있다고 했다.



주이스라엘대사관은 현지에 체류 중인 우리 국민 가운데 희망하는 경우 내달 1일 육로를 통해 이집트 카이로로 대피할 수 있게 하겠다고 밝혔다.



주이스라엘대사관은 예루살렘과 헤르츨리야 등 2곳에서 교민을 모아 대피를 진행한다는 방침이다.



외교부는 "중동 내 동향을 지속 예의주시하면서 유사시 대피 계획 마련 등 우리 국민 안전 확보를 위해 필요한 조처를 해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

