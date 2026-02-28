“콧구멍 모양 변해”…백지영, 30년 전 ‘코’ 수술하고 후회

백지영 유튜브 채널

백지영이 10년만에 찾은 성형외과 전문의 앞에서 달라진 자신의 코 모양을 언급하며 고민을 토로했다.

백지영은 28일 자신의 유튜브 채널에 '백지영이 30년 전에 '이곳' 수술하고 후회하는 이유는?'라는 제목의 영상 게시했다.

백지영은 남편 정석원과 한 성형외과에 방문해 전문의에게 "제가 원래 긴 코 였다. 그런데 점점 올라가서 짧아지더라"고 털어놨다.

그러자 의사는 "내가 방송 보면서 점점 올라가는게 안타까웠다. 모양은 그대로 있는데, 코 길이 하나로 사람이 달라진다"며 "여자들은 미간에서부터 코끝까지 보통 47mm 정도가 적당한데 3mm 짧아지면 엄청 짧아보인다. 그걸 길게 해주는 수술을 하면 된다"고 조언했다.

또 "어떤 분은 콧볼 부분도 올라가는 구축도 있다. 그 정도의 코도 수술이 가능하니까"라고 덧붙였다.

이에 백지영은 "코가 올라가면서 콧구멍 모양이 변했다. 원래는 물방울 같았는데"라고 고민하는 모습을 보였고, 의사는 "지금도 있는데 전체적으로 살짝 올라간 것"이라고 평했다.

그러자 옆에서 이를 듣던 정석원이 "코를 하게 되면 연골 같은거 이식해야 하지 않나, 이식은 다른 사람 것도 가능한가요? 내껄 주고 싶어서"라며 아내 사랑꾼 다운 면모를 보였다.

