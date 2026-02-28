구혜선 "죽고 싶을 때 있었다…스카이다이빙 후 삶의 태도 달라져"

구혜선이 과거 힘들었던 시기를 회상하며 달라진 삶의 태도에 대해 고백했다. 유튜브 채널 '세바시 강연 Sebasi Talk' 영상 캡처

배우 구혜선이 과거 힘들었던 시기를 회상하며 달라진 삶의 태도에 대해 고백했다.

지난 27일 유튜브 채널 ‘세바시 강연 Sebasi Talk’에는 ‘처음 공개하는 이야기, 구혜선이 뛰어내리자마자 들었던 생각’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 구혜선은 “제가 너무너무 힘든 시기가 있었다. 정말로 ‘죽고 싶다’는 생각이 드는 시간이었다”며 입을 열었다. 그는 “운전을 하고 가는데 저 멀리서 낙하산이 떨어졌다. 스카이다이빙을 하는 모습이었는데, 그걸 보고 충동적으로 ‘나도 해야겠다’는 생각이 들었다”고 말했다.

스카이다이빙 현장을 찾아 뛰어 내렸던 구혜선. 유튜브 채널 '세바시 강연 Sebasi Talk' 영상 캡처

그렇게 스카이다이빙 현장을 찾은 구혜선은 “헬기에 7명이 함께 탔는데, 모두 어딘가 사연을 품은 듯한 사람들이었다”며 “마치 죽고 싶어하는 사람들의 모임 같았다”고 이야기했다.

구혜선은 죽고 싶은 마음으로 헬기에 올랐지만 막상 뛰어내릴 차례가 되자 수많은 자아가 동시에 ‘살고 싶다’고 외쳤다고 고백했다. 그는 “뛰어내리는 순간 너무 살고 싶었다. 그 몇 초 사이에 깨달았다. 나는 죽고 싶어 하는 사람이 아니었다”고 고백했다.

삶에 대한 새로운 태도를 갖게 된 구혜선. 유튜브 채널 '세바시 강연 Sebasi Talk' 영상 캡처

지상에 내려와 헬기에 탔던 7명은 서로를 껴안으며 “우리 살아서 다행이다”라고 외쳤다고 전했다. 그건 구혜선이 겪은 묘한 연대감이었다.

구혜선은 이 일을 계기로 삶의 태도가 달라졌다고 털어놓았다. 구혜선은 “이제는 ‘믿는 대로 된다’는 말을 믿는다”며 “다른 사람을 믿기 전에 나를 믿어야 하고, 나 자신과 가장 친한 친구가 되어야 한다고 생각한다”고 말했다.

