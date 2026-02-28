박보영·한지민·한효주, '원빈 실물' 목격담…"멋있고 얼굴 작아"

배우 박보영·한지민·한효주가 동료 배우 원빈의 실물 목격담을 전했다.

28일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 예능 프로그램 '핑계고'에는 세 배우가 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 MC 유재석이 "저에게 유니콘 같은 연예인이 한 분 계신다. 원빈 씨다"라고 언급하자, 배우들은 각자 원빈을 만났던 일화를 공개했다.

평소 원빈의 팬임을 밝혀온 박보영은 "이상형을 물어보면 항상 얘기할 정도로 너무 팬"이라며 "예전에 '굿 다운로더'라는 캠페인 행사에서 만났다. 대기실 대각선에 앉아 있는데 못 보겠어서 흰자로 봤다"고 당시를 회상했다.

이어 그는 행사장 대기실 상황을 언급하며 "(원빈이) 저한테 '보영 씨, 이거 드세요'라고 했다. '내 이름을 알고 있다니' 싶었다"며 "그때 단발이셨는데 너무 고우셨다. 누가 실물 물어보면 '빚으셨다'고 한다. 너무 멋있었다"고 덧붙였다.

한지민과 한효주 역시 짧게 스쳐 지나갔던 일화를 전했다.

한지민은 "연기 선생님이 같아서 봤다. 수업하고 누가 끝나고 들어왔는데, 모자 안에 얼굴이 있나 싶은 정도였다. 만났다고는 할 수 없을 정도로 살짝 스쳐 지나갔다. 당시 저도 못 보겠어서 인사만 했다"고 말했다.

한효주 또한 "숍이 같아서 봤는데 진짜 스쳐 지나가듯이 봤다. 그때도 모자를 푹 눌러쓰셨는데 얼굴이 요만큼이었다"고 언급했다.

