한효주 "천주교인데 불교대학 졸업…108배도 열심히"

배우 한효주가 종교와 무관하게 마음공부를 위해 불교대학을 졸업했다고 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 예능 프로그램 '핑계고'에 출연한 한효주는 "2월 22일 제 생일날 공교롭게도 이번에 불교 대학교 졸업한다"고 근황을 전했다.

배우 한효주. 유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처

그는 "원래는 천주교다. 종교를 바꾼 것은 아니고 공부를 조금 해보고 싶어서 다녔다. 한 6개월 과정"이라고 설명했다.

해당 교육 과정에 대해서는 "불교 이론을 배운다. 일주일 한 번씩 온라인으로 수업을 듣는다. 시험은 없다. 거의 마음공부 같은 것"이라며 "졸업식도 온라인으로 한다. 저를 위해 꽃다발을 사겠다"고 덧붙였다.

이날 함께 출연한 배우 한지민은 한효주가 불교대학에 입학하게 된 배경을 부연했다.

한지민은 "'깨달음의 장'이라고 법륜스님이 하시는 프로그램이 있다. 2009년에 노희경 작가님 때문에 하게 됐고, 효주에게도 추천했는데 더 해서 불교대학까지 하더라. 멋있었다. 명상이랑 108배도 열심히 하더라"고 말했다.

이에 한효주는 "그냥 뭐 이렇게 꾸준히 해보고 싶었다"고 답했다.

<뉴시스>

