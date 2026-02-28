변요한·티파니 영, 27일 혼인신고...법적 부부 됐다

티파니 영, 변요한 사회관계망서비스(SNS)

배우 변요한과 그룹 ‘소녀시대’ 출신 가수 겸 배우 티파니 영이 법적으로 부부가 됐다.

변요한의 소속사 팀호프는 27일 공식 입장을 통해 배우 티파니 영과 변요한이 오늘 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마쳤다"고 밝혔다.

소속사는 연이어 전해지는 소식에 대해 조심스러운 입장을 전하면서도, 팬들에게 먼저 알리고 싶다는 두 사람의 뜻이 있었다고 설명했다.

결혼식에 관해서도 언급했는데, 시간과 장소 등 아직 구체적으로 정해진 사항은 없지만 추후 가족들과 함께하는 소규모 예배 형식의 자리를 검토 중인 단계라고 덧붙였다.

이어 "두 사람이 사랑 안에서 단단히 걸어갈 수 있도록 따뜻하게 지켜봐 주시길 부탁드린다며 따뜻한 관심을 당부했다.

변요한은 2011년 연예계에 입성해 영화 ‘자산어보’, ‘보이스’ 등 필모그래피를 쌓아왔고, 티파니 영은 그룹 ‘소녀시대’ 출신으로 드라마 ‘재벌집 막내아들’, ‘삼식이 삼촌’ 등에 출연하며 배우로 활동 영역을 넓혔다.

두 사람은 지난해 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘삼식이 삼촌’에서 함께 호흡을 맞췄다.

