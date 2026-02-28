"연예인 무죄는 무죄 아냐"…김현중, 16억 소송·폭행 루머 심경

한류스타로 통했던 그룹 'SS501' 출신 가수 겸 배우 김현중이 과거 사생활 논란에 대해 심경을 고백했다.

김현중은 27일 유튜브 채널 'B급 스튜디오'에 업로드된 '잠 자고 있던 우주대스타 모셔봤습니다! │ B급 청문회 '리부트(RE:BOOT) EP.14'라는 제목의 영상에서 전 여자친구와의 법적 분쟁 등에 대해 털어놨다.

김현중. 유튜브 캡처

MC 최성민은 전 연인에 대해 "16억 정도를 요구했다는 얘기가 있다"고 물었다.

김현중은 "모르겠다. 그땐 변호사분이 처리를 했다. 그건 정리가 됐다"고 설명했다.

그러면서 "무죄를 받기까지도 엄청 오래 걸렸다. 또 오래 걸린 만큼 얻은 것도 없고 잃은 것도 없다"고 부연했다.

"억울한 건 없냐"는 질문엔 "안 억울하다"고 답했다. 그는 "연예인은 무죄가 무죄가 아니라는 걸 깨달았다"며 연예인으로서 감내해야 하는 것에 대해 담담하게 말했다.

그는 "돌이킬 수 없다는 걸 안다. 저는 과거를 회상하지 않는다. 앞으로 살아갈 미래가 중요하다"고 강조했다.

김현중은 2005년 SS501로 데뷔했다. 2009년 신드롬을 일으킨 드라마 '꽃보다 남자'에서 꽃미남 '윤지후' 역을 맡아 한류스타 반열에 오르며 아시아 전역에서 큰 인기를 누렸다.

하지만 지난 2014년부터 수년간 전 여자친구 A 씨와 폭행 시비, 친자 분쟁 등 각종 사생활 논란으로 인기가 하락했다.

2020년 대법원은 A씨가 주장한 임신과 김현중의 폭행으로 인한 유산, 낙태 강요 등이 허위 사실이라며 김현중에 1억원을 배상하라고 판결했다.

김현중은 2022년 2월 동갑내기 비연예인과 결혼했으며 같은 해 10월 득남했다. 내달 새 앨범을 낸다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지