李대통령, ‘25억 시세차익’ 보도에 “악의적…개 눈엔 뭐만 보여”

이재명 대통령은 27일 일부 언론에서 ‘이 대통령이 내놓은 분당 아파트에 대해 매매 가계약이 이뤄졌고, 시세차익은 25억원 가량’이라는 취지로 보도한 것에 대해 “왜 이렇게 악의적인가”라고 반박했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 해당 기사를 링크한 뒤 “개 눈에는 뭐만 보인다는 말이 있다. 내가 부동산 투기를 했다는 이미지를 씌워주고 싶기라도 한 것인가”라며 이같이 말했다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 “(이번에 매물로 내놓은 아파트는) 1998년에 평생 처음이자 마지막으로 산 집이자, 아이들을 키워내며 젊은 시절을 보낸 집이라 돈보다 몇 배나 애착이 있는 집”이라고 설명했다.

이어 “돈 벌려고 산 집도 아니지만, 내가 평생 죽어라 전문직으로 일하며 번 돈보다 더 많이 집값이 올라 한편 좋기는 하면서도 ‘뭐 이런 황당한 경우가 있나’, ‘이러면 누가 일하고 싶을까’ 싶어 세상에 죄짓는 느낌도 들었다”고 돌아봤다. 그러면서 “앞으로 퇴임하면 아이들의 흔적과 젊은 시절의 추억 더듬어 가며 죽을 때까지 살고 싶었던 집”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 “돈 때문에 산 것이 아니듯, 돈 때문에 파는 것도 아니다. 경제적으로 따지면 (지금 파는 것이) 이익도 있을 것 같고, 부동산 정책 총책임자로서 집 문제로 정치적 공격거리를 만들어 주는 것보다 만인의 모범이 돼야 할 공직자의 책임을 다하고자 파는 것 뿐”이라고 강조했다.

또 “만약 그대로 보유하기로 했더라도, 그 이유는 집값이 오를 것 같거나 누군가의 말처럼 재개발 이익이 있을 것 같아서가 아닌, 내 인생과 아이들의 추억이 묻어있는 애착인형 같은 집이기 때문이었을 것”이라고 언급했다.

이 대통령은 “언론의 자유이니 용인해야 한다고 주장한다면 그 주장도 인정은 하겠지만 나를 부동산 투기꾼으로 취급한 것은 분명 과하다”고 거듭 강조했다.

앞서 강유정 청와대 대변인은 이 대통령이 부인 김혜경 여사와 공동명의로 보유한 경기도 성남시 분당구의 아파트를 매물로 내놨다고 밝혔다. 이 대통령 부부는 1998년 분당 양지마을 금호1단지 전용 164㎡ 아파트를 3억6000만원에 매입해 29년째 보유해 왔다. 이 단지는 1기 신도시 재건축 선도지구로 지정받아 현재 시세는 28~32억원 수준이다.

