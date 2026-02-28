서울 아파트 낙찰가율, 올해 첫 100% 하회...“매수 관망 영향”

서울 아파트 경매 낙찰가율이 올해 들어 처음으로 100%를 밑돌았다. 매매시장 호가 조정과 매수자 관망 분위기가 확산되면서 아파트 경매 시장 열기도 다소 식는 모습이다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 밀집 지역 모습. 연합뉴스

27일 지지옥션의 ‘수도권 아파트 경매 동향(2월 19∼27일)’에 따르면 서울 아파트 낙찰가율은 97.2%로 전주(103.0%) 대비 5.8% 포인트 하락했다. 주간 기준으로는 올해 처음 100% 아래로 내려온 것이다. 낙찰률도 40.7%로 전주(42.9%)보다 2.2%포인트 낮아졌다.

진행 건수는 59건으로 설 연휴 영향이 있던 전주(21건)보다 크게 늘었다. 그러나 평균 응찰자 수는 6.2명으로 전주(6.6명)보다 감소했다. 주간 기준으로는 올해 최저 경쟁률이다.

수도권 전체로 보면 경매 물건은 증가했다. 진행 건수는 376건으로 전주(236건) 대비 59% 늘었다. 낙찰률은 41.5%로 소폭 하락했지만, 낙찰가율은 92.0%로 전주(89.7%)보다 2.3%포인트 상승했다. 평균 응찰자 수는 7.6명으로 전주(7.1명)보다 늘었다.

수도권 아파트 주간 경매 동향. 지지옥션 제공

인천은 낙찰률이 42.6%로 전주 대비 4.1%포인트 상승하며 4주 만에 40%선을 회복했다. 낙찰가율도 83.8%로 9.7%포인트 올랐다. 경기 아파트 낙찰률은 41.4%로 하락했지만, 낙찰가율은 91.1%로 상승했다.

지지옥션 관계자는 “최근 매매시장 호가가 일부 조정되면서 수요자들이 가격 추이를 지켜보는 분위기가 형성됐다”며 “서울 경매시장도 단기 과열 이후 ‘숨 고르기’ 국면에 들어간 것으로 보인다”고 분석했다.

