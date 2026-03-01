‘200억 전액 현금’ 제니, 팀내 재산 1위 아니었다! 블랙핑크 진짜 실세 따로 있다

최근 제니가 용산의 167억원대 건물을 현금으로 매입하며, 취득세를 포함해 200억원대의 자산 규모를 증명했다. 사람들은 제니를 블랙핑크 내 재산 1위로 알고 있지만, 실상은 다르다. 4명은 이제 각자 개인 레이블을 통해 직접 돈을 관리한다. 이들의 부동산 매입은 대단한 부의 증식이 아니라, 10년 활동의 기록을 실제 돈으로 환산한 것이다. 지금부터 이들이 돈을 어떻게 굴리는지 살펴보자.

대형 기획사를 넘어 ‘스스로 시스템’이 된 블랙핑크 4인. 네이버부동산, YG엔터테인먼트

■ “7년의 노력으로 구축한 회사” 제니와 지수

제니는 기약 없는 데뷔를 기다리며 7년간 숙소 생활을 버텼다. 그렇게 쌓인 내공은 50억원 빌라에 이어 167억원 건물을 취득세 포함 200억원대에 대출 없이 매입하는 ‘현금 동원력’으로 증명했다. 특히 제니가 매입한 건물은 대출 비율 0%로 실제 재벌가들이 거주하는 라인과 같은 구역에 위치해 있어 투자의 급이 다름을 보여준다. 이는 단순히 건물을 사서 임대 수익을 내는 수준을 넘어, 자신의 개인 레이블 ‘오드 아틀리에(OA)’를 운영하는 대형 오피스 겸 스튜디오로 활용하기 위한 전략적 선택으로 분석된다. 연예계 관계자들은 제니가 직접 부동산 매물을 확인하고 현금 구조를 짤 만큼 투자에 적극적이라고 입을 모은다.

지수는 실리주의자다. 친오빠와 손잡고 레이블 ‘블리수(BLISSOO)’를 설립해 가족 경영 체제를 굳혔다. 덕분에 전문 경영 대행사에 지불하는 수수료 10~20%를 줄여 수익을 내재화했다. 화려한 이슈보다 내실 있는 자산 관리를 택하며, 블랙핑크 멤버 중 유일하게 가족 경영으로 실질적인 현금 흐름(Cash Flow)을 극대화하고 있다. 친오빠가 대표를 맡아 지수의 활동 수익을 직접 관리하며, 안정적인 자산 운용을 목표로 한다. 이는 외부 투자자의 입김을 차단하고 오롯이 지수의 브랜드 가치를 보존하는 데 유리한 방식이다.

최근 제니가 매입한 건물(왼쪽), 지수의 가족 경영 ‘블리수’. 세계일보 자료사진, 네이버부동산, 블리수 엔터테인먼트

■ “향수병을 이긴 ‘APT.’의 결과” 로제

로제 역시 ‘막대한 현금’의 강자다. 가족과 떨어져 한국의 좁은 숙소에서 보낸 청춘, 기타 하나로 밤을 새우며 다진 작사·작곡 내공은 빌보드 정복이라는 결과로 돌아왔다. ‘APT.’ 신드롬으로 발생한 천문학적 음원 저작권료는 연금처럼 평생 들어오는 무형 영토가 됐다. 연간 110억원으로 추산되는 유튜브 수익은 실물 부동산 거래보다 높은 유동성을 보장한다. 음원과 유튜브는 실물 부동산보다 관리 비용이 적고 수익률이 높아 자산의 내실을 다지기 좋은 구조다. 최근에는 글로벌 투자사들과 협업하여 자산 포트폴리오를 다변화하고 있는 것으로 알려졌다. ‘자는 동안에도 돈 버는 구조’를 완성한 것이다.

자는 동안에도 돈 버는 ‘APT.’ 로제의 저작권. 로제 인스타그램, 로제 첫 번째 정규 앨범 ‘rosie’

■ “글로벌 큰손으로” 진짜 실세 리사​

반전의 주인공은 리사다. 태국에서 입국해 연습생 평가 1위를 놓치지 않았던 독기로 성장했다. 성북동 75억원 주택에 이어 미국 베벌리힐스에 50억원대 저택을 추가하며 글로벌 부동산 포트폴리오를 완성했다. 특히 리사의 베벌리힐스 저택은 저스틴 비버, 킴 카다시안 등 글로벌 팝스타들과 이웃한 위치로 글로벌 위상을 증명했다. 시세 상승률 역시 연평균 10% 이상을 기록 중인 핵심 자산이다. 리사는 부동산뿐만 아니라 글로벌 주식 투자에도 관심이 많아 자산 운용의 폭이 매우 넓다. 리사는 각 국가의 부동산 규제와 세금 정책을 철저히 분석하여 대외적인 포트폴리오를 재편하고 있다.

1억명이 넘는 인스타그램 팔로워를 바탕으로 한 광고 수익은 제니의 국내 활동 수익을 상회한다. 특히 개인 레이블 ‘라우드(LLOUD)’ 설립 후 미국 RCA 레코드와 파트너십을 맺으며, 글로벌 활동 수익을 직접 받는 시스템을 구축했다. 광고계에서는 리사의 파급력이 ‘제니를 능가’한다고 평가하기도 한다. 이러한 리사의 움직임은 단순히 팝스타가 아닌 하나의 글로벌 미디어 기업으로 성장하고 있음을 보여준다.

1억 팔로워 파워, 리사의 베벌리힐스 저택. 인터넷 커뮤니티, 리사 인스타그램

■ 훈장 너머 “완벽한 결과”

이들의 숫자는 거저 얻어진 것이 아니다. YG라는 시스템 안에서 7년 넘게 전 세계를 돌며 피와 땀으로 일궈낸 정직한 정산이다. 2023년 11월 찰스 3세 영국 국왕에게 대영제국훈장(MBE)을 받은 국위선양의 아이콘답게, 이들은 이제 각자가 하나의 기업이 되어 수십명의 전문가를 고용하고 청년 일자리를 만든다.

이들의 부동산은 단순한 축적이 아니다. 10년의 노력을 글로벌 부동산이라는 실물 데이터로 환산한, 완벽한 생존이자 영토 확장이다. 시간이 지날수록 더 큰 부와 명예로 사랑을 받는 블랙핑크. 이들의 자산 운용 방식은 단순한 스타의 재테크를 넘어, 시대의 흐름을 반영한 모델을 제시한다. 앞으로 이들이 개인 레이블을 통해 어떤 새로운 비즈니스 모델을 선보일지, 그리고 한국을 넘어 미국 등 해외의 어떤 영토를 추가 매입할지 귀추가 주목된다.

