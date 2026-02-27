‘포르쉐 약물운전’ 피의자 구속…“도망·증거인멸 우려”

약에 취한 상태로 반포대교를 달리다 한강 둔치로 추락한 혐의를 받는 운전자가 27일 구속됐다.

서울서부지법은 이날 오전 10시30분 마약류관리에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의를 받는 30대 여성 A씨에 대해 “피의자는 증거를 인멸할 염려가 있고 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

약에 취한 상태로 서울 반포대교를 달리다가 한강 둔치로 추락한 포르쉐 차량 운전자 30대 여성 A씨가 27일 서울 마포구 서울서부지방법원에서 마약류관리법 위반 및 도로교통법상 약물운전 혐의로 구속 전 피의자 신문(영장실질심사)를 받기 위해 출석하고 있다. 뉴시스

법원은 앞서 오전 10시30분 A씨에 대한 구속 전 피의자 신문(영장실질심사)을 진행했다.

A씨는 25일 8시44분 포르쉐 SUV를 몰고 반포대교를 주행하다 난간을 뚫고 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어져 타박상을 입었다. 추락 과정에서 그의 차가 덮친 벤츠의 운전자 40대 남성도 경상을 입었다.

A씨는 경찰 조사에서 운전하기 전 약물을 투약하고 운전했다며 혐의를 시인했다.

서울 용산경찰서는 A씨 차에서 프로포폴 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기, 의료용 관 등을 다량 발견하고 불법 처방 여부 등을 조사하고 있다.

경찰은 전날 서울서부지검에 A씨에 대한 구속영장을 신청했고 검찰이 청구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지