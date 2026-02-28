"특별히 감사드립니다"…'왕사남' 크레디트에 뜬 '이선균' 이름 세 글자

영화 ‘왕과 사는 남자’ 엔딩 크레디트에 배우 고(故) 이선균의 이름이 포함됐다는 목격담이 나와 관심을 모으고 있다.

26일 한 누리꾼은 사회관계망서비스(SNS)에 “영화 ‘왕과 사는 남자’ 엔딩 크레디에 이선균이 언급돼 있다”는 글과 함께 상영관 스크린을 촬영한 사진을 게시했다. 공개된 사진에는 “제작진은 다음 분들께 특별히 감사드립니다”라는 문구 아래 ‘이선균’이라는 이름이 적혀 있다.

장항준 감독(왼쪽)과 고(故) 이선균. 온라인 커뮤니티

해당 이름이 고인을 지칭하는지에 대해서는 제작진의 공식 확인이 이뤄지지 않았다. 다만 누리꾼들은 연출을 맡은 장항준 감독이 생전 가까운 친구였던 고인에게 인사를 전한 것이 아니냐는 해석이 나오고 있다.

장 감독과 고 이선균은 두 사람은 tvN 예능 ‘아주 사적인 동남아’에 함께 출연해 여행을 떠나기도 했다. 장 감독의 유튜브 채널 ‘넌 감독이었어’에도 이선균이 게스트로 등장했다. 또한 장 감독이 영화 ‘리바운드’ 홍보를 위해 출연한 MBC ‘전지적 참견 시점’에도 이선균이 함께 모습을 드러낸 바 있다.

영화 ‘왕과 사는 남자’ 엔딩 크레디트. 온라인 커뮤니티

고 이선균은 2023년 12월 27일 향년 48세로 세상을 떠났다. 당시 그는 마약 투약 혐의로 세 차례 경찰 조사를 받았으나 혐의를 부인했다. 간이 시약 검사와 국립과학수사연구원 정밀 감정 결과는 음성이었다. 이후 세 번째 소환 조사를 마친 뒤 서울 종로구 와룡공원 인근 차량 안에서 숨진 채 발견됐다.

고인 사망 직후 문화예술인 연대회의는 ‘고 이선균 배우의 죽음을 마주하는 문화예술인들의 요구’라는 제목의 성명서를 발표했다. 당시 장 감독은 봉준호 감독 등과 함께 기자회견에 참석해 진상 규명을 촉구하기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지