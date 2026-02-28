‘국가브랜드에 못미치는 원화’…국제화 로드맵 상반기 발표

정부가 한국이라는 국가브랜드 가치에 비해 원화 내재가치가 충분히 인정받지 못하고 있다고 보고 원화 국제화를 위한 로드맵을 올해 상반기 발표한다.

정부는 27일 허장 재정경제부 2차관 주재로 한국은행, 금융위원회, 금융감독원 등이 참석한 가운데 ‘원화 국제화TF’ 킥오프 회의를 열었다.

이번 회의에서 관계기관들은 원화 국제화를 위한 개선과제를 종합적으로 반영한 로드맵을 올해 상반기 중으로 수립·발표하기로 했다.

정부가 원화 국제화를 위해 상반기 중 로드맵을 발표하고 외국인 접근성 확대와 외환시장 개방을 추진한다. 게티이미지뱅크

우리 경제와 외환·금융시장이 지속적으로 성장하고, 국가브랜드 가치도 제고되어 왔음에도 국제 금융시장에서 원화의 내재가치가 충분히 반영하지 못하고 있다는 판단에서다.

이를 위해 TF와 실무회의를 정기적으로 열고 자문단을 운영해 시장의 의견도 수렴하기로 했다.

또 원화의 국제화를 이루기 위해 외국인의 원화에 대한 접근성을 개선하고, 원화의 안정성 강화와 활용처 확대를 병행하기로 했다.

회의에서는 세계적으로 제도 도입이 논의되고 있는 스테이블 코인도 원화 활용 확대의 한 가지 대안이 될 수 있다는 의견이 제시됐다.

외환시장 개방과 함께 외환시장 변동성이 일시적으로 확대될 가능성에 대비해 리스크 관리체계를 정비하기로 했다.

허 차관은 “과거 원화 국제화 정책이 외환시장 여건 변화 속에서 일관되게 추진되지 못했다”며 “원화 국제화는 우리 외환·금융시장의 도약을 위한 핵심과제이자 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수의 편입과도 밀접히 연계된 사안”이라고 강조했다.

