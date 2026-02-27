“내 최애가 나한테 말을?” 웹툰 팬들 난리났다…‘캐릭터챗’ 일본 상륙

웹툰 속 캐릭터와 대화를 나눌 수 있는 네이버웹툰의 인공지능(AI) 기반 채팅 서비스 ‘캐릭터챗’이 일본어 서비스 출시로 현지 팬덤 공략에 나선다.

캐릭터챗은 2024년 6월 네이버웹툰 한국어 앱 내 ‘더보기’ 메뉴를 통해 선보였다. 캐릭터의 성격, 말투, 작품 정보 등을 정교하게 분석한 데이터를 바탕으로 작품 세계관을 유지하면서 자연스러운 대화가 가능한 챗봇을 제공해 충성 독자들에게 특히 좋은 반응을 얻고 있다.

캐릭터챗은 지난 24일부터 네이버웹툰의 일본어 서비스 ‘라인망가’에서 ‘캬라챠토’라는 이름으로 서비스를 시작했다. 초기 제공 챗봇은 ‘시월드가 내게 집착한다’의 남자 주인공 ‘테르데오’와 ‘작전명 순정’ 속 남자 캐릭터 ‘백도화’ 등 총 2종이다.

지난해 4월 국내에 첫선을 보인 ‘테르데오’ 챗봇은 친밀도에 따라 태도, 말투, 이용자를 부르는 호칭 등이 바뀌는 대화 모델이 이용자의 공략 욕구를 자극하며 출시 한 달 만에 유료 메시지 비중 52%를 기록한 초인기 캐릭터다. ‘백도화’ 챗봇은 최근 3개월 연속 이용자들이 가장 많이 사용하는 챗봇 1위를 기록하며 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

지난달 기준 캐릭터챗 누적 접속자 수는 약 600만명이며, 10대와 20대 이용자가 전체 이용자의 78%를 차지할 정도로 젊은 이용자가 많다. 챗봇과 이용자가 주고받은 누적 메시지 수는 2억3000만건을 넘어섰다.

캐릭터챗은 안전성에서도 높은 평가를 받고 있다. 안전한 챗봇을 출시하기 위해 AI 모델이 편향성을 갖지 않도록 평가하는 과정인 ‘바이어스 테스트(Bias Test)’를 챗봇 출시마다 엄격하게 진행해 일정 기준 이상의 통과율이 나올 때만 챗봇을 출시한다.

일부 작품의 열람 회수가 챗봇 출시 전보다 두 배 가까이 증가하는 등 캐릭터챗은 이용자들의 웹툰 원작 소비 증진에도 긍정적인 영향을 준다.

네이버웹툰 관계자는 “캐릭터챗은 연재 중인 작품의 팬들에게 새로운 즐거움을 제공할 뿐만 아니라, 완결이나 휴재 중에도 캐릭터와 꾸준히 소통하며 팬덤을 강화할 수 있는 서비스”라며 “첫 글로벌 진출인 만큼 일본어 서비스 안착과 사용자 경험 확장을 위해 캐릭터챗을 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.

