최현석 식당 쵸이닷 “노출 의상 자제” 공지에 반응 ‘시끌’

최현석 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 ‘쵸이닷’의 안내 문구가 온라인에서 화제를 모으고 있다.

26일 온라인 커뮤니티에는 쵸이닷에서 공지한 안내 및 유의사항 내용이 공유됐다. 해당 안내문에는 “노출이 심하거나 다른 고객님들에게 불편함을 줄 수 있는 의상은 피해 주시기 바란다”라는 문구가 포함됐다.

최현석 셰프. 최현석 인스타그램 캡처

또한 예약 플랫폼에도 “드레스코드는 스마트 캐주얼이며, 슬리퍼나 플리플랍은 가급적 삼가 주시기 바란다”는 내용이 필수 체크 사항으로 명시돼 있다. 업계에서는 노출 자제 역시 파인다이닝 레스토랑의 복장 규정 맥락에서 이해할 수 있다는 해석이 나온다.

실제로 국내외 다수의 파인다이닝 레스토랑은 매장 분위기와 다른 고객의 식사 경험을 고려해 복장 규정을 두고 있으며, 경우에 따라 입장이 제한되기도 한다. 이번 안내 역시 같은 취지라는 분석이다.

일부 누리꾼들은 “일반 식당에서는 보기 어려운 표현”이라며 관심을 보였다. 아울러 “반복된 사례가 있었던 것 아니겠느냐”는 반응도 이어졌다. 반면 성별을 특정한 안내가 아니냐는 추측에 대해서는 “공지에 성별 언급은 없다”는 반박도 나왔다.

한편 최현석은 JTBC 냉장고를 부탁해와 넷플릭스 흑백요리사: 요리 계급 전쟁 등에 출연하며 대중적 인지도를 쌓아왔다.

