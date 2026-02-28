아시아나항공, 홍콩·푸껫 마일리지 전용기 운항

아시아나항공이 홍콩·푸껫 노선에 국제선 마일리지 전용기를 운영한다고 27일 밝혔다.

아시아나항공 국제선 마일리지 전용기 포스터. 아시아나항공 제공

4월부터 6월까지 인천∼홍콩 노선 44편, 인천∼푸껫 노선 24편 등 총 68편을 마일리지 전용기로 편성한다. 홍콩 노선은 4월 13일부터 6월 28일까지, 푸껫 노선은 4월 7일부터 6월 28일까지 운항한다.

해당 항공편은 잔여 좌석을 마일리지로 구매할 수 있고, 판매 상황에 따라 유상 좌석으로도 판매된다. 홍콩 노선 마일리지 공제는 편도 기준 이코노미 1만5000마일, 비즈니스 2만2500마일이다. 푸껫 노선은 이코노미 2만마일, 비즈니스 3만마일이 필요하다. 성수기에는 비수기 대비 50%가 추가 공제된다.

국내선에서도 마일리지 전용기 운영을 확대한다. 다음달 4일부터 18일까지 김포~제주 노선에서 하루 왕복 8편씩 총 120편을 대상으로 마일리지 좌석을 공급한다.

아울러 국제선 마일리지 항공권 할인 프로그램 ‘마일리지 나우’ 대상에 부다페스트·프라하·런던 등 유럽 3개 노선을 추가했다. 총 32개 노선을 다음달 29일까지 판매한다. 5월 31일까지 탑승하는 평수기 왕복 항공권은 1만마일이 할인된다. 아시아나항공 관계자는 “국내외 노선에서 마일리지 활용 기회를 확대해 고객 선택권을 넓히겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지