다음달 3일부터 2026년도 예비군 훈련 실시...훈련비 인상 등 시행

국방부는 다음달 3일부터 전국 143개 예비군훈련장에서 2026년도 예비군 훈련을 실시한다고 27일 밝혔다.

이번 훈련은 즉각 전투력 발휘 보장과 예비군이 체감할 수 있는 훈련 여건 개선에 중점을 두고 시행된다고 국방부는 설명했다.

동원훈련Ⅰ형(옛 동원훈련)은 지난해와 동일하게 △전시 소집 및 부대 증·창설 절차 숙달 △팀 단위 임무 수행 능력 배양 △전술 및 작계시행 능력 구비를 중점으로 진행된다. 소집부대 또는 동원훈련장 등에서 2박 3일간 훈련이 이뤄진다.

동원훈련Ⅱ형(구 동미참 훈련) 역시 지난해와 동일한 방법으로 4일간 지역예비군훈련장 또는 과학화 지역예비군훈련장에서 개인 전투기술, 병과 및 주특기 능력 향상, 임무 수행에 필요한 능력 구비를 중점으로 실시된다.

지역예비군훈련은 예비군 5~6년 차를 대상으로 한다. 기본 훈련(1일 8시간)은 지역예비군훈련장 또는 과학화 지역예비군훈련장에서 개인 전투기술 숙달을 중점으로 진행된다.

작계훈련은 지역방위 작전 수행 능력 배양을 중점으로 작전지역 또는 유사지역에서 진행된다.

국방부는 지난 2024~2025년 예비군 6년 차를 대상으로 작계훈련 일부를 원격교육으로 시범 운영한 결과, 행동화 숙달 측면에서 적합하지 않다고 판단해 올해는 시행하지 않기로 했다. 훈련은 2일간 총 12시간 진행된다.

동원훈련Ⅰ형은 지난해 대비 1만 3000원 인상된 9만 5000원, 동원훈련Ⅱ형은 지난해 대비 1만 원 인상된 5만 원을 훈련비로 받는다. 올해부터는 지역예비군도 훈련비가 1만 원으로 신설돼 모든 유형의 예비군훈련에 예산이 지원될 예정이다.

