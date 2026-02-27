현대차그룹, 새만금에 9조 투자…로봇·AI·수소 거점 구축

현대자동차그룹이 전북 새만금에 로봇·AI·수소 에너지 기반 혁신성장 거점을 조성한다.

현대차그룹은 27일 전북 군산새만금컨벤션센터에서 정부 및 전북특별자치도와 ‘새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 올해부터 9조원을 단계적으로 투입해 로봇, 인공지능(AI), 수소 에너지, 태양광 발전 등을 아우르는 미래 산업 밸류체인을 구축한다는 계획이다.

현대자동차 로고. 연합뉴스 제공

투자 부지는 새만금 산업단지 내 112만4000제곱미터(㎡) 규모다. 현대차그룹은 △AI 데이터센터 △로봇 제조·부품 클러스터 △수전해 플랜트 △태양광 발전 △AI 수소 시티 등을 조성한다.

AI 데이터센터에는 5조8000억원을 투입한다. 자율주행과 로봇 등 ‘피지컬 AI’ 구현에 필요한 대규모 데이터를 처리·저장하는 시설로, 단계적으로 GPU 5만장급 연산 능력을 갖출 계획이다. 이를 통해 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 개발과 스마트팩토리 고도화를 추진한다.

로봇 제조 및 부품 클러스터에는 4000억원을 투자한다. 연 3만대 규모의 로봇 완성품 제조 공장과 부품 단지를 조성해 무인운반차(AGV), 자율주행 물류로봇(AMR) 등 로보틱스 제품을 생산한다. 중소기업 위탁 생산 기능도 포함된다.

청정 수소 생산을 위한 200메가와트(MW) 규모 수전해 플랜트에는 1조원이 투입된다. 생산된 수소는 트램·버스 등 모빌리티 연료로 활용된다. 현대차그룹은 향후 국내에 총 1기가와트(GW) 규모 수전해 설비를 구축한다는 방침이다.

이와 함께 1조3000억원을 들여 GW급 태양광 발전 설비를 확충한다. AI 데이터센터와 수전해 플랜트의 전력원으로 활용해 RE100(기업이 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 전환하는 캠페인) 이행을 가속화한다는 구상이다.

새만금 스마트 수변도시 일대에는 로봇·AI·수소 기술이 결합된 ‘AI 수소 시티’도 조성한다. 수전해 플랜트에서 생산한 수소를 지역 내에서 활용하는 지산지소형 에너지 순환 구조를 구축하고, 교통·물류·안전 분야에 피지컬 AI를 적용할 계획이다.

시설별 일정도 제시됐다. AI 데이터센터와 태양광 설비는 2027년 착공해 2029년 완공을 목표로 한다. 수전해 플랜트는 2029년 1차 준공 후 단계적으로 확대한다. 로봇 클러스터는 2028년 착공해 2029년 완공 예정이다.

이번 투자에 따른 경제 유발 효과는 약 16조원, 직간접 고용 창출은 7만1000명 수준으로 추산된다.

현대차그룹 관계자는 “제조 역량을 기반으로 로봇·AI·수소 에너지 기술을 결합해 미래 산업 경쟁력을 강화하겠다”고 밝혔다.

