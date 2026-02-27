국민연금, 231조원 잭팟… 2025년 수익률 18.8%, 역대 최고 기록

국민연금이 지난해 기금 설치 이후 가장 높은 연간 운용 성과를 거두며 사상 최대 수익률 기록을 다시 썼다. 국내 증시 급등과 글로벌 기술주 강세가 맞물려 기금 적립금도 사상 최대 규모를 기록했다.

국민연금공단 기금운용본부는 지난 한 해 동안 231조6000억원의 운용이익을 거뒀다고 27일 밝혔다. 기금 적립금은 1458조원으로 집계됐다. 연간 수익률은 18.82%(금액가중수익률·잠정)로 1988년 기금 설치 이후 가장 높았고, 3년 연속 사상 최대치를 경신했다. 기금 설치 이후 누적 연평균 수익률은 8.04%다.

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부. 뉴시스

자산군별로는 국내주식 수익률이 82.44%로 가장 높았다. 인공지능(AI)·반도체 등 기술주 급등과 자본시장 활성화 정책에 대한 기대감이 기금 전체 수익률을 견인했다. 코스피 지수는 지난해에 1년 전 대비 75.63% 상승했다.

해외주식도 19.74%의 수익률을 냈다. 미국의 관세 정책 불확실성에도 불구하고 인공지능(AI) 중심 대형 기술주의 실적 호조가 영향을 미쳤다는 설명이다.

채권 부문도 플러스 수익을 기록했다. 국내채권과 해외채권은 각각 0.84%, 3.77%의 수익률을 나타냈다. 국내는 기준금리 인하 이후 경기 회복 기대 속에 등락을 거듭했고, 해외는 미국의 기준금리 인하와 경기 둔화 우려로 금리가 하락하면서 채권 가격이 상승했다.

대체투자는 8.03%의 수익률을 냈다. 자산의 평가 가치 상승과 실현이익이 반영됐다는 설명이다.

김성주 국민연금공단 이사장은 “장기 관점의 철저한 리스크 관리와 자산배분 다변화, 성과보상체계 개선 등 운용 인프라를 지속해서 강화한 결과”라며 “기금 규모 확대에 맞춰 운용 역량을 더욱 강화하고 유연한 자산 배분과 지역 다변화로 장기 안정적 수익을 높이겠다”고 했다.

