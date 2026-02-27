원더걸스 전성기 뒤 눈물…선예가 무너졌던 그날

'신상출시 편스토랑'에 출연한 선예가 20살 무렵 연이어 가족을 떠나보낸 시간을 회상한다.

27일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 선예는 고모, 고모부를 위해 한 상 가득 집밥을 차려내며 따뜻한 일상을 공개한다.

식사 중 자연스레 과거 이야기가 이어진다.

원더걸스로 미국 활동에 한창이던 2009년 그는 아버지가 위독하다는 소식을 들었다.

선예는 "아빠는 폐 기능이 거의 없이 20년을 사시다가 모든 장기가 서서히 기능을 잃어 결국 돌아가셨다"라고 털어놓는다.

고모는 "선예가 미국에서 전화로 '끝까지 살려야 한다'고 했다"라며 그날을 떠올리고, 이어 아버지가 남긴 마지막 부탁을 전하며 눈물을 흘린다.

가장 빛나던 시절 할아버지와 아버지를 잃은 선예는 당시를 떠올리며 "누구나 이렇게…"라며 무너졌던 마음을 고백한다.

그는 고모, 고모부를 "또 다른 엄마, 아빠 같은 존재"라고 말한다. 아버지의 마지막 말과 다시 일어선 원동력은 방송에서 공개된다.

