14시간 반 조사받은 김병기, 오늘도 경찰 출석…이틀째 ‘13개 의혹’ 마라톤 조사

공천헌금 등 13가지 의혹을 받는 무소속 김병기 의원이 27일 경찰에 연이틀 출석했다.

서울경찰청 공공범죄수사대가 이날 오전 10시부터 김 의원에 대한 2차 피의자 조사를 진행 중이다. 전날 오후 11시 30분쯤 귀가한 뒤 10시간여 만의 다시 출석한 것이다.

정치자금법 위반 등 각종 비위 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 27일 오전 서울 마포구 공공범죄수사대에서 열린 2차 피의자 조사에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

오전 9시55분 마포청사에 도착한 김 의원은 “계속 성실히 조사받겠고, 조사가 끝난 다음 기회가 되면 따로 말씀드릴 자리를 마련할 수 있을 것”이라고 말했다.

그는 ‘어떤 내용 위주로 소명할 예정이냐’는 말에 “조사를 받아봐야 알 것 같다”고 답했다. ‘모든 의혹을 해소할 증거가 있다고 했는데, 경찰에 제출했느냐’는 질문에는 답하지 않았다.

김 의원은 전날과 마찬가지로 넥타이를 매지 않은, 성직자를 연상케 하는 흰색 셔츠의 옷차림으로 출석했다.

김 의원은 차남의 숭실대학교 편법 편입을 주도하고 빗썸 취업을 청탁한 뒤 빗썸에 유리한 의정활동을 한 의혹을 받는다.

김병기 무소속 의원이 27일 오전 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에서 공천헌금 수수 등 13개 의혹과 관련 피의자 신분으로 2차 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 뉴스1

배우자의 법인카드 유용 관련 경찰 수사를 무마하거나 총선을 앞두고 전 동작구의원들에 불법 자금을 받은 혐의, 자신의 의혹을 폭로한 전직 보좌관들의 직장인 쿠팡에 인사 불이익을 요구한 혐의 등도 불거진 상태다.

전날 14시간 반 동안의 조사에서 김 의원은 대부분 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 그는 취재진에게도 “모든 의혹과 음해를 말끔하게 해소하고, 반드시 명예를 회복하겠다”고 강조한 바 있다.

경찰의 김 의원 조사는 첫 의혹이 불거진 지 5개월, 서울경찰청이 관련 사건을 모두 이첩 받아 본격적인 수사를 시작한 지 2달여 만이다. 경찰은 이날 조사를 후 추가 조사 필요성을 본 뒤 신병 처리 방향을 검토할 예정이다.

