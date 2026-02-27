웬디 “캐나다 유학 1년 만에 15㎏ 쪄…부모님이 못 알아봐”

그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 캐나다 유학 시절 겪은 인종차별 경험을 고백했다.

웬디는 26일 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에 공개된 영상에 게스트로 출연했다. 그는 초등학교 5학년 때 캐나다로 유학을 떠났다며 “캐나다에 다녀온 언니가 밝아진 모습을 보고 나도 가고 싶다고 부모님께 말했다”고 회상했다.

그러나 낯선 환경에서 적응하는 것은 쉽지 않았다. 웬디는 “외국인 홈스테이를 했는데 너무 무서워서 도착한 날 부모님께 ‘나가고 싶다’고 전화했다”며 “처음 영어가 들리기까지 한 달 정도 걸렸다”고 밝혔다. 이후 점차 학교생활에 적응했고, 수학을 잘해 친구들을 도와주며 교류의 폭을 넓혀갔다고 전했다.

문제는 토론토의 가톨릭 학교로 전학을 간 뒤 시작됐다. 웬디는 “거기에는 이미 무리가 형성돼 있었고 인종도 다양해 내가 낄 자리가 없었다”며 “같이 놀자고 하면 ‘넌 한국인이잖아’라며 거절당했다”고 말했다. 이어 “그때부터 끼워주는 데가 없어 화장실에서 혼자 밥을 먹었다. 맨날 옷장에 들어가 울었다”고 털어놨다.

선생님에게 도움을 요청했지만 상황은 크게 달라지지 않았다. 그는 “인종차별을 당했다고 말했는데도 둘이 나가서 이야기하라는 식이었다. 사과도 받지 못했다”고 떠올렸다.

결국 웬디는 방향을 바꿨다. “이러다가는 학교생활이 너무 힘들 것 같아서 친구 사귀는 데 더 집중했다”며 “그 시기에는 공부보다 친구를 사귀는 데 집착했다”고 돌아봤다.

이어 “그 과정에서 스타일도 바뀌고 1년 만에 10㎏ 이상 쪘다. 공항에서 부모님이 나를 못 알아볼 정도였다”고 덧붙였다.

