한동훈 “백의종군? 尹이 보수 망칠 때 뭐 했나”

한동훈 전 국민의힘 대표가 6·3 지방선거에서 백의종군하라는 요구에 대해 “윤석열 전 대통령이 민심에 반해 폭주하고 계엄까지 하면서 보수를 망칠 때 뭘 했나”라고 반발했다.

지난 25일 대구 중구 교동을 찾은 한동훈 전 국민의힘 대표가 거리를 살펴보고 있다. 연합뉴스

한 전 대표는 26일 자신의 페이스북을 통해 “윤 전 대통령에게 무기징역이 선고된 것을 보고도 탄핵이 잘못이고 저의 책임이라면서 사실상 계엄을 옹호하는 분들이 있다”며 “그분들은 제가 제명당할 때는 한마디도 안 하고 동조하다가 이제 와서 당권파를 돕기 위해 희생하고 백의종군하라는 말까지 한다”고 지적했다.

한 전 대표는 “한 가지만 묻겠다”며 “그분들은 윤 전 대통령이 민심에 반해 폭주하고 계엄까지 하면서 보수를 망칠 때 뭘 했고, 그때부터 지금까지 도대체 어떤 희생을 했나. 그리고 앞으로 어떤 희생을 할 것인가”라고 반문했다.

국민의힘 김석기 의원은 앞서 국회에서 기자회견을 열고 “민생의 고통이 크고 나라가 외교 안보 모든 면에서 위기 상황”이라며 “내가 한 전 대표라면 조용히 백의종군하겠다”고 주장했다.

한 전 대표는 지난 25일부터 대구를 돌며 민생 행보를 이어가고 있다. 대구 방문 이후에는 부산·경남(PK) 지역을 찾는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 한 전 대표의 행보를 두고 당 안팎에서는 그가 지방선거와 동시에 치르는 국회의원 재보선에 출마할 것이란 관측이 나온다.

