서울 ‘낮 최고 15도’ 봄기운…남부·제주 비, 강원산지은 눈 [오늘날씨]

금요일인 27일은 전국이 흐리겠으나 낮부터 차차 맑아지겠다. 서울의 낮 최고 기온이 15도까지 오르는 등 초봄 같은 날씨가 이어지겠다.

서울 용산구 남산공원에서 바라본 하늘이 파랗다. 뉴시스

기상청은 당분간 기온이 평년(최저 -6~4도, 최고 7~12도)보다 높아 비교적 포근한 날씨가 이어지겠다고 이날 예보했다.

이날 아침 낮 최고 기온은 7~15도로 예상된다.

지역별상세관측자료(AWS)에 따르면 이날 오전 6시 기준 주요 도시 기온은 △서울 6.4도 △인천 6.8도 △춘천 5.9도 △강릉 6.2도 △대전 7도 △대구 7.2도 △전주 6.9도 △광주 7.2도 △부산 7.3도 △제주 11.1도다.

최고 기온은 △서울 15도 △인천 12도 △춘천 13도 △강릉 7도 △대전 13도 △대구 11도 △전주 14도 △광주 14도 △부산 12도 △제주 13도로 예상된다.

다만 건조 특보가 발효된 수도권과 강원내륙은 대기가 매우 건조해 산불 등 각종 화재 예방에 주의가 필요하다.

이날 오전까지 전라권과 경북권 남부, 경남, 낮까지 부산·울산과 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠다. 강원 산지와 동해안에도 낮까지 비 또는 눈이 내리겠다. 오전까지 충청권과 경북 중·북부에, 낮까지 강원 내륙에, 오후에 전라권과 경상 서부에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △강원 동해안·산지 5㎜ 미만 △광주·전남 5㎜ 안팎 △전북 1㎜ 안팎 △부산·울산·경남 5㎜ 안팎 △대구·경북 남부, 울릉도·독도 5㎜ 미만 △제주도 5~10㎜ 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 청정한 동풍의 영향으로 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

