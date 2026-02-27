85세 강부자, 건강한 근황 "술 안 끊었다"

배우 강부자(85)가 건강한 근황을 전했다.

강부자는 지난 25일 유튜브 채널 '김영옥'에 업로드된 '연기경력만 300년 여배우들 노필터 모임'이라는 제목의 영상에 등장했다.

해당 영상엔 김영옥을 비롯해 백수련, 강부자, 반효정, 사미자, 김미숙, 정재순 등이 나왔다.

박정란 작가는 강부자를 향해 "왜 예뻐졌냐"고 칭찬했다. 김영옥도 "제일 변하지 않는 게 저 친구"라고 동의했다.

김영옥은 "어떤 사람은 찌기도 하고 하는데 어깨에 C사 명품 브랜드 배지 단 것도 그렇고, 일주일 전부터 준비한 것 같다"고 장난을 쳤다.

강부자는 "뭐라고? 크게 얘기해"라고 너스레를 떨었다. 김영옥은 "크게 얘기했어. 네가 귀가 먹었지"라고 받아쳤다.

강부자는 또한 여전히 건강하다는 것도 전했다. 그는 "난 술을 안 끊었다. 다만 낮에는 안 먹는다"고 했다.

강부자는 앞서 지난해 KBS 1TV '아침마당'에서 동료 배우들의 부축을 받고 등장해 일부 팬들이 걱정했다. 그는 하지만 "아직 청춘을 돌려달라 하고 싶지 않다. 내가 아직도 청춘"이라고 건강이상설을 일축했다.

강부자는 1962년 KBS 공채 2기 탤런트로 데뷔했다. '사랑이 뭐길래', '목욕탕집 남자들', '장희빈' 등에 나왔다.

