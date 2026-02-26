서울 북창동 식당 화재 3시간30분 만에 완진…31명 대피

서울 중구 북창동 먹자골목의 한 상가 건물에서 발생한 화재가 약 3시간30분 만에 완전히 진압됐다.

26일 서울 중구 북창동 상가 건물에서 화재가 발생해 소방대원이 진화 작업을 하고있다. 뉴스1

서울 중부소방서는 26일 오후 6시22분 북창동의 3층짜리 상가 건물 2층 음식점에서 불이 났다는 신고를 접수하고 소방차 42대와 인력 96명을 투입해 진화 작업에 나섰다. 소방 당국은 오후 9시15분 초진을 완료한 뒤 오후 9시51분 완전히 불을 껐다.

이 화재로 건물에 있던 손님 25명과 종업원 6명이 대피했으며 인명 피해는 없었다. 불은 2층 민물장어집 내부에서 시작해 목조 구조물로 된 3층 옥탑으로 번진 것으로 파악됐다.

26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 소방대원들이 화재를 진압하고 있다. 연합뉴스

26일 서울 중구 북창동의 한 식당에 불이 나 있다. 연합뉴스

소방 당국은 포크레인을 동원해 건물 2층 외벽 일부를 허물며 진압 작업을 진행했다. 명노선 중부소방서 소방행정과장은 “내부 목조에 외부 벽돌이 블록으로 마감된 매우 낡은 건물”이라며 “내부 불씨를 완전히 제거하기 위해 포크레인을 동원했다”고 설명했다.

중구청은 오후 7시28분 재난안전안내문자를 발송해 “건물 화재로 다량의 연기가 발생했다”며 “인근 시민은 연기 흡입에 유의하고 차량은 우회해달라”고 당부했다. 소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지