서울시, 3년간 재개발 8만5000호 조기 착공

서울시가 2026년부터 2028년까지 조기 착공이 가능한 85개 재개발·재건축 구역(8만5000호) 명단과 착공 일정을 공개했다. 정부의 이주비 대출 규제로 어려움을 겪는 정비 사업지를 대상으로는 올해 주택진흥기금 500억원을 편성해 융자 지원에 나선다.



오세훈 서울시장은 26일 시청에서 ‘8만5000호 신속 착공 발표회’를 열고 “서울시 차원의 이주비 긴급 융자 지원과 치밀한 공정관리를 병행하겠다”며 “8만5000호의 차질 없는 착공을 실현하고, 서울의 주거 안정을 반드시 지키겠다”고 밝혔다.



시는 2031년까지 31만호 착공 로드맵 달성을 위해 253개 구역의 공정표를 전수 점검했다. 그 결과 3년 내 착공이 가능한 85개 구역, 8만5000호를 ‘핵심공급 전략사업’으로 선정해 시 역량을 집중하기로 했다. 이는 당초 목표였던 7만9000호에서 6000호를 추가 확보한 수치다. 시는 올해 착공 물량 역시 기존 2만3000호에서 3만호로 상향해 공급 가뭄을 돌파할 계획이다.



시는 또 핵심공급 전략사업에 기존 ‘신속통합기획 2.0’을 차질 없이 추진하면서 정비사업 추진 정상화를 위해 새롭게 도입된 ‘신속착공 6종 패키지’를 적용한다. 전자 총회 활성화·비용 전액 보조, 이주 개시를 위한 해체심의를 위해 해체 계획서 작성 시 전문가 자문 지원, 착공 전 구조·굴토 심의에 통합심의 적용, 사업시행인가 완료 사업지에 대해 착공 전 공사 변경 계약 컨설팅·SH의 공사비 검증 선제지원, 정비사업 공정관리 캘린더 개발을 통한 공정관리 유도 등이다.



시에 따르면 정부의 10·15 부동산 대책으로 서울 전역이 투기과열지구로 확대되면서 조합원 지위 양도 제한을 받는 구역이 기존 강남 3구·용산구 42개 구역에서 서울 전체 159개 구역으로 약 4배 늘었다. 시는 새롭게 규제로 묶인 21개 자치구 정비구역이 규제보다 정비가 시급한 노후주거지라고 판단해 정부에 조합원 지위 양도 제한을 한시적으로 완화해 달라고 건의할 예정이다. 한편 이날 발표회에서는 85개 핵심공급 전략사업 조합장이 참석해 이주비, 조합원 지위 양도 제한 등 현재 정부의 규제로 인한 어려움과 피해 상황을 탄원서로 제출했다.

