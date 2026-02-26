김정은과 가죽코트 맞춰입은 주애, 주석단 중앙에서 열병식 관람 [북*마크]

북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 노동당 제9차 대회 기념 열병식에 참석해 존재감을 드러냈다.

26일 조선중앙통신 등 북한 매체 보도를 보면 주애는 지난 25일 평양 김일성광장에서 9차 당대회를 기념해 열린 열병식에 김 위원장과 함께 주석단 중앙에 자리했다. 김 위원장과 같은 가죽 코트 차림이었다.

김정은 북한 국무위원장과 딸 김주애가 지난 25일 평양 김일성광장에서 열린 노동당 제9차 대회 기념 열병식에 참석했다고 북한 조선중앙TV가 26일 보도했다. 조선중앙TV 캡처

조선중앙TV가 이날 보도한 열병식 녹화 중계 영상에는 전날 밤 10시 정각 김 위원장 전용차 ‘아우루스’가 김일성광장에 도착하는 장면이 담겼다. 차량에서 내린 김 위원장과 주애, 부인 리설주 여사는 열병부대와 주민들의 환호를 받으며 주석단으로 이동했다.

주애는 김 위원장 연설을 들은 뒤 기립박수를 보내기도 했다. 김 위원장이 인민군 장병들을 격려할 때는 뒤에서 지켜보거나 함께 열병식장을 누볐다. 특히 주애가 주석단 계단 중앙을 걸어 내려오는 장면이 공개되면서 상징성이 부각됐다는 평가가 나온다.

주애에 대한 공식 직책 부여 여부와 ‘4대 세습’ 공식화 가능성은 이번 9차 당대회의 주요 관전 포인트로 꼽힌다. 국가정보원은 최근 ‘주애가 일부 시책에 의견을 내는 등 후계자로 내정된 단계에 들어간 것으로 판단했다’고 국회에 보고한 바 있다.

주애가 열병식에 참석한 것은 2023년 9월 북한 정권 수립 75주년 기념 열병식 이후 처음이다. 당시 주애는 김 위원장과 함께 주석단 특별석에 앉았다. 이를 계기로 김 위원장이 주애에 대한 ‘후계자 수업’에 돌입한 것 아니냐는 해석이 잇따랐다.

최근에는 김 위원장이 참석하는 각종 행사 보도 사진에서 주애가 ‘중앙’에 서거나 앉는 모습이 잇따라 포착되고 있다. 지난 1월 1일 금수산태양궁전 참배 당시에는 김 위원장과 리 여사를 양옆에 두고 중앙에 섰다. 올해 신년 경축 공연에서도 김 위원장 부부 사이에 자리했다.

