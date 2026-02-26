이석연 국민통합위원장 “전주·완주 통합 미루면 정치권 책임”

이석연 국민통합위원회 위원장이 26일 전북을 찾아 전주·완주 행정통합의 조속한 추진을 촉구하며 “통합이 이뤄지지 않으면 도민들이 정치인들에게 책임을 물어야 한다”고 밝혔다. 그는 위기 청소년 지원 현장과 종교계를 잇는 소통 행보를 이으면서 전북특별자치도 출범 3년 차에도 체감할 변화가 크지 않다며 재정 지원과 권한 이양 강화를 주문했다.

이 위원장은 이날 익산 원광대학교에서 열린 국민경청소통분과 현장 간담회 이후 전북도청을 찾아 기자 간담회를 갖고 “전북 발전의 견인차 역할을 위해 통합이 필요하지만, 아직도 성사되지 않고 있다”고 지적했다.

이석연 국민통합위원회 위원장이 26일 전북 익산 원광대학교 숭산기념관에서 열린 국민경청소통 간담회에 앞서 기념 촬영하고 있다. 국민통합위 제공

그는 “김관영 도지사와 대화를 나누는 과정에서 이번 지방선거 전 통합이 어려울 수 있다는 이야기를 듣고 놀랐다”며 “전주와 완주는 역사적·인문지리적으로 동질성이 높은 만큼 진작 통합됐어야 한다”고 강조했다.

이어 “정치권이 주민을 편 가르고 지방의회가 반대하는 상황”이라며 “정파적 이해를 넘어 결단해야 한다”고 촉구했다. 그는 “지방선거 이전 통합이 이뤄질 때 전북 전체의 발전 동력이 강화될 것”이라고 덧붙였다.

특별자치도 권한과 재정 문제도 언급했다. 이 위원장은 “전북이 특별자치도 출범 3년 차에 접어들었지만 체감할 변화가 크지 않다”며 “실질적인 재정 지원과 권한 이양이 뒤따라야 한다”고 지적했다. 또 “광주·전남 특별법이 국회를 통과하면 거대 특별시가 형성돼 전북이 상대적으로 위축될 수 있다”며 대응 필요성을 강조했다. 그는 “국민통합위원회는 지역 간 격차 문제도 통합 과제로 보고 있다”며 “대통령 타운홀미팅에서 전북의 현안을 건의하겠다”고 밝혔다.

이 위원장은 전북도청에서 김관영 지사를 만나 지역 균형발전과 사회 통합을 연계한 협력 방안을 논의했다. 중앙과 지방 간 긴밀한 소통을 통해 지역 현안 해결에 힘을 모으기로 뜻을 같이했다.

앞서 이 위원장은 이날 오전 익산 위기 청소년 지원 기관을 방문해 국민경청소통 간담회를 열고 현장 의견을 청취했다. 이번 방문은 우리 사회의 사각지대에 놓인 위기 청소년 문제를 중심에 두고, 현장의 목소리를 직접 듣고 실질적 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

그는 “위기 청소년 문제는 개인이 아닌 공동체의 책임”이라며 “정책은 현장에서 완성된다”고 강조했다. 기관 관계자 및 전문가들과 제도 개선 과제를 논의하며 협력 체계 강화를 주문했다.

전북 익산 원불교 중앙총부를 찾은 이석연 국민통합위원장(가운데)가 왕산 성도종 종법사 등과 원불교 익산성지를 둘러보고 있다. 국민통합위 제공

이어 익산 원불교 왕산 성도종 종법사를 예방해 세대·이념·계층 간 갈등 완화와 사회적 약자 보호, 지역공동체 회복 방안에 대해 의견을 나눴다. 이 위원장은 “통합은 제도만으로 완성되지 않고, 마음을 잇는 가치와 실천이 병행돼야 한다”며 “종교계가 지닌 포용과 화합의 정신은 통합 사회로 나아가는 중요한 자산”이라고 말했다.

국민통합위원회는 앞으로도 종교계와 지방정부, 시민사회 등과 연대를 확대해 갈등을 조정하고 공감 기반을 넓히는 정책을 마련해 나갈 계획이다.

