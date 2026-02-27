‘李 멘토’ 이한주 재산 76억 ‘최고’

기본사회 정책을 설계해 이재명 대통령의 ‘정책 멘토’로 통하는 이한주(사진) 경제·인문사회연구회(NRC) 이사장의 재산이 76억원에 이르는 것으로 나타났다.

정부공직자윤리위원회는 27일 관보에 ‘2월 수시 재산 공개자 현황’을 게재했다. 지난해 11월2일∼12월1일 신분이 변동된 전현직 공직자 120명이 대상이다.

이한주 경제·인문사회연구회(NRC) 이사장. 뉴시스

이 이사장의 재산은 75억7852만원으로, 이날 재산이 공개된 현직자 중 가장 많다. 이 이사장은 본인이나 배우자, 차남 명의로 서울 강남구 청담동 삼익아파트 분양권(23억1400만원) 등 60억2171만원에 상당하는 부동산을 보유 중이라고 신고했다. 2021년 경기연구원장 시절 이 이사장의 재산이 59억원이었던 점을 감안하면, 4년여 사이에 17억원 정도 늘어난 셈이다. 이 이사장의 장남은 독립 생계를 이유로 고지를 거부했다. 이 이사장에 이어 최영찬 법제처 차장이 54억7117만원으로 2위를 차지했다. 최 차장은 배우자와 공동 명의로 서초구 반포동 반포힐스테이트 아파트(22억8700만원)를 갖고 있다. 3위는 42억2352만원인 현수엽 보건복지부 대변인이다.

이 밖에 이용철 방위사업청장 38억5329만원, 주민철 대검찰청 반부패부장 27억1854만원, 김용선 지식재산처장 23억5684만원, 김이탁 국토교통부 1차관 17억7460만원, 김성훈 인사혁신처 차장 13억7423만원, 이병권 중소벤처기업부 2차관 12억2379만원 등이다.

퇴직자 중에선 노도영 전 기초과학연구원장(170억8386만원), 김동섭 전 한국석유공사 사장(97억7331만원), 김기환 전 한국국제교류재단 이사장(67억1528만원)이 각각 1∼3위를 기록했다. 최재해 전 감사원장의 재산은 4억3043만원이다.

