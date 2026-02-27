“젊은 과학자 키워달라” 카이스트에 50억 쾌척

“기부자 이름보다 한국과학기술원(KAIST·이하 카이스트) 젊은 과학자의 연구 성과가 빛나길 바랍니다.”

26일 카이스트에 따르면 이날 익명을 요청한 70대 A씨는 50억6000만원을 젊은 과학자를 위해 써 달라며 쾌척했다. 기부자는 자신의 이름이 드러나는 약정식이나 예우 행사 등을 모두 사양했다. 카이스트 관계자는 “기부자의 뜻에 따라 카이스트는 모든 절차는 간소하게 진행하고 신원 역시 공개하지 않기로 했다”고 말했다. A씨는 “어머니의 유산을 바탕으로 사업을 일궈 성공을 거뒀다”며 “‘나눔’을 가문의 자산이라 말씀하시며 평생 베풂을 실천한 어머니를 본받아 유산 일부를 사회에 환원키로 했다”고 말했다. 기부자의 딸은 기부 진행 전 과정에 주도적으로 참여하며 가문의 나눔정신을 다음 세대로 잇는 역할을 했다. ‘기부 유전자(DNA)’가 3대에 걸쳐 완성된 것이다.

카이스트는 이날 기부자 어머니의 이름을 딴 ‘조기엽 차세대 연구리더 펠로우십’ 장학금을 신설했다. 원금 50억원은 보전하고 운용수익으로 사업을 운영하는 ‘원금 보전형 기금’이다. A씨는 “하루빨리 젊은 과학자들을 지원하고 싶다”는 뜻을 밝히며 50억원 외에 조속한 사업 시행을 위해 6000만원을 추가로 기탁했다.

카이스트는 올해부터 ‘조기엽 펠로우’를 매년 3명 선정해 연간 각 2000만원씩 3년간 학술활동비 6000만원을 지원한다. 펠로우십 지원 대상은 정년보장 전 조교수 및 부교수급 신진 교원이다.

이광형 카이스트 총장은 “이번 기부는 할머니의 유산을 바탕으로 아버지가 기부를 결심하고, 그 뜻을 딸이 실행에 옮기며 3대에 걸쳐 완성된 사례로 더욱 의미를 더한다”며 “지원금은 도전적 연구기획, 국제학술활동, 연구 인프라 확충 등 연구 자율성과 확장성을 높이는 데 활용할 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지