野 TK의원들, 2월 내 통합법 처리 추진

국민의힘 대구·경북(TK) 의원들이 2월 임시국회 내에 TK 행정통합 특별법안 처리를 추진하기로 의견을 모았다. 앞서 TK 통합 법안은 국회 법제사법위원회에서 한 차례 처리가 보류되면서 당내 갈등으로 번졌으나, 추가 협의를 거쳐 재추진 수순에 들어갔다.

26일 서울 여의도 국회 국민의힘 원내수석부대표실에서 대구·경북 지역구 의원들이 대구·경북 행정통합 특별법안 처리에 대한 입장 정리를 위해 모여있다. 공동취재

국민의힘 원내지도부는 26일 국회에서 TK 지역 의원 25명을 소집해 TK 행정통합에 대한 찬반 의견을 들었다.

지난 24일 열린 국민의힘 의원총회에서는 TK 통합특별법이 법사위에서 보류된 것을 두고 ‘지도부 책임론’이 제기되며 원내지도부와 일부 TK 의원 사이에 거센 설전이 오갔다. 법사위는 국민의힘 지도부와 지역 여론 수렴 부족 등을 보류 이유로 들었다. 이에 통합 추진을 찬성하는 의원들의 반발이 이어졌고 원내지도부는 TK 지역 의원들을 대상으로 투표를 실시해 향후 처리 방침을 정하기로 했다.



이날 회의에서 대구 지역 의원 12명은 전원 찬성 입장을 밝히며 별도 투표 없이 통합 법안 추진에 뜻을 모았다. 반면 경북 지역에서는 의원 13명 가운데 북부권 의원 3명(박형수·김형동·임종득)이 공개적으로 반대 의사를 표명해 무기명 투표가 실시됐다. 투표 결과 찬성 의견이 우세한 것으로 나타나면서 경북 지역 역시 통합 추진에 동의하는 것으로 최종 정리됐다.



대구시당위원장인 이인선 의원은 기자들과 만나 “대구 의원들은 전남·광주 행정통합 특별법과 같이 이번 회기 내에 대구·경북 특별법을 통과시켜달라고 지도부에 입장을 전달했다”고 말했다.

국민의힘 장동혁 대표가 26일 6·3 지방선거를 앞두고 4선 이상 중진 의원들의 의견을 수렴하기 위해 개최한 비공개면담에 참석한 중진 의원들이 회의실 모여 있다. 허정호 선임기자

한편, 국민의힘 장동혁 대표는 이날 4선 이상 중진 의원들과 회동을 갖고 최고중진회의를 부활하기로 했다. 중진 의원들은 6·3 지방선거를 앞두고 “이대로는 선거를 치르기 어렵다”며 장 대표에게 대책 마련을 위한 면담을 요청했다. 장 대표는 이 자리에서 ‘절윤’(윤석열과의 절연) 요구에 대해선 확답은 하지 않고 ‘고민하겠다’는 취지로 답한 것으로 전해졌다.

