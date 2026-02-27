HD건설기계, 차세대 굴착기 9종 공개

HD건설기계가 다음 달 3∼7일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 국제 건설기계 박람회 ‘CONEXPO(콘엑스포) 2026’에 참가한다. 콘엑스포는 독일 바우마, 프랑스 인터마트와 함께 세계 3대 건설기계 전시회로 3년마다 열린다.



26일 HD건설기계에 따르면, 이번 전시회에서 ‘현대’(HYUNDAI), ‘디벨론’(DEVELON), 엔진 3개 부스를 열고 23∼40t급 중대형 차세대 굴착기 9종을 공개한다.

HD건설기계의 굴삭기인 ‘현대’ 차세대 신모델. HD건설기계 제공

현대 부스에는 차세대 굴착기 라인업 ‘HX 시리즈’ 5종과 휠로더, 굴절식 덤프트럭 등 22종이 전시되고 디벨론 부스에선 차세대 굴착기 라인업 ‘NextGen 시리즈’ 4종을 포함해 총 21종을 선보인다. 엔진 부스에서는 1.1ℓ급 전자식 초소형 DA11 엔진을 처음 공개하고 수소엔진, 고성능 배터리팩 등 차세대 파워트레인을 전시한다.



HD건설기계는 인공지능(AI) 무인 자율화 솔루션인 ‘리얼엑스’를 차세대 신모델에 탑재해 시연할 계획이다. 신모델의 운전석에 직접 앉아 자율 굴착·적재 작업과 스마트 안전 기술을 시연할 수 있는 체험존도 운영한다.



올해 콘엑스포는 미국 건설경기 회복 기대감과 맞물려 글로벌 브랜드들이 기술력을 자랑하는 각축장이 될 전망이다. 문재영 HD건설기계 사장은 “기술과 품질에 엄격한 북미 시장에서 차세대 신모델의 경쟁력을 입증하는 무대”라며 “첨단 AI 기술과 독자 개발 엔진으로 무장한 차세대 신모델을 앞세워 북미 시장 점유율을 끌어올리고 글로벌 톱티어(최상위권) 도약을 본격화하겠다”고 말했다.

