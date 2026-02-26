코스피 첫 6300선 돌파… ISA 자금도 50조 넘어

코스피가 6000선 돌파 하루 만에 6300대로 마감하는 등 증시 활황이 이어지면서 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입금액도 50조원을 돌파했다.



26일 한국거래소에 따르면 코스피는 주간 종가(오후 3시30분) 기준 전 거래일보다 223.41포인트(3.67%) 오른 6307.27에 거래를 마치며 6거래일 연속 사상 최고가 랠리를 이어갔다.

코스피가 사상 최고치 랠리를 이어가며 전장보다 223.41포인트(3.67%) 오른 6,307.27에 장을 마감한 26일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 연합뉴스

이날 삼성전자·SK하이닉스는 7%대 급등세를 보이며 각각 사상 최고가인 21만8000원, 109만9000원에 정규장을 마감했다. 코스닥도 전장보다 22.90포인트(1.97%) 오른 1188.15에 장을 종료했다.



전례 없는 증시 상승세에 관련 금융상품에 대한 관심도 뜨겁다. 금융투자협회에 따르면 국내 상장주식, 펀드, 예·적금 등을 한 계좌에서 투자할 수 있는 ISA 가입자 수는 지난달 말 기준 807만명, 가입액은 54조7000억원으로 집계됐다. 지난해 6월 가입액 40조원을 돌파한 이후 7개월 만에 10조원이 늘었다.



특히 국내 주식에 대한 관심이 늘면서 가입자가 직접 주식과 펀드를 고르는 ‘투자중개형’이 전체 가입자의 86.9%(701만명)를 차지하고 있다. 가입금액도 37조7000억원으로 전체의 68.8%에 달한다.



반면 대리 투자 형식인 신탁형, 일임형은 최근 가입자가 줄어드는 추세다. 각각 가입자는 91만7000명, 14만2000명으로 전체의 11.4%, 1.8%에 그쳤다.

