[이코노 브리핑] 우리금융, 전북에 금융 인프라 만든다 외

우리금융, 전북에 금융 인프라 만든다

우리금융그룹은 전북특별자치도에 은행, 보험, 자산운용 등 주요 계열사 중심의 금융 인프라를 구축하겠다고 26일 밝혔다. 전주 지역 근무 인력을 기존 200여명에서 300명 이상으로 늘리면서 우리자산운용 전주사무소를 개설하고, 현지 채용을 확대해 지역 네트워크를 강화하기로 했다. 대학생 대상 인턴십 프로그램도 운영한다.

KB국민銀 ‘금융교육’ 금감원장상 수상

KB국민은행은 지난 25일 금융감독원이 주관하는 ‘2025년 1사1교 금융교육 우수 사례 시상식’에서 우수 금융회사 부문 금융감독원장상을 수상했다고 26일 밝혔다. ‘1사1교 금융교육’은 2015년부터 각 금융회사가 인근 초·중·고교에 금융교육을 지원하는 프로그램이다. KB국민은행은 지난해 약 7만3000명의 청소년에게 금융교육을 실시했으며 올해도 전국 800여개 학교에서 교육할 예정이다.

해수부, AI 기반 자원 관리체계 구축

해양수산부는 인공지능(AI) 기반의 기후변화대응 수산자원 관리체계 구축 등의 정책 방향을 담은 ‘제4차 수산자원관리기본계획’을 시행한다고 26일 밝혔다. 이번 기본계획은 ‘미래를 여는 바다의 혁신, 함께 누리는 풍요의 수산자원’을 비전으로 2030년까지 기후변화에 대응한 적정 어획량 관리와 수산자원 회복의 선순환구조 정착을 위해 수립했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지