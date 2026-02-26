GS칼텍스 여수공장, 청소년 진로 지원 ‘에너지드림’ 본격화

GS칼텍스 전남 여수공장이 지역사회 청소년들의 꿈과 미래를 지원하기 위한 교육 지원 사업을 확대한다.

26일 GS칼텍스 전남 여수공장 본관 에너지플러스홀에서 열린 ‘에너지드림’ 행사에서 에너지키트 전달식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. GS칼텍스 제공

GS칼텍스 여수공장은 26일 여수공장 본관 에너지플러스홀에서 지역 취약계층 청소년 진로 지원 사업인 ‘에너지드림’ 전달식을 개최했다.

행사에는 대상 학생과 보호자, 미평종합사회복지관 관계자 등이 참석했으며, 사업 소개와 함께 ‘에너지키트’ 전달식이 진행됐다.

‘에너지드림’은 회사의 사회공헌 프로그램인 ‘소액기부 WEEK-천원의 행복’과 연계한 사회적 가치 창출 사업이다. 기존 ‘천원의 행복’ 지원 대상자 가운데 성장 가능성이 높은 학생을 발굴해 단순 일회성 지원을 넘어 장기적으로 육성하는 데 목적이 있다.

이날 행사에서는 교육비 지원과 함께 청소년 맞춤형 진로 지원 도구 패키지인 ‘에너지키트’가 전달됐다. 키트는 비전 선언문과 액자, 컬러링북과 색연필, 비타민, 무선 헤드셋 등으로 구성됐다.

조리사를 희망하는 학생에게는 레시피북을, 수영 선수를 꿈꾸는 학생에게는 수경 파우치가 제공되는 등 개인별 진로에 맞춘 물품도 포함됐다.

또 임직원들이 업무에 활용하는 사내 생성형 AI 플랫폼 ‘AIU’를 통해 학생들이 꿈꾸는 미래 모습을 시각화하는 ‘비전보드 만들기’ 프로그램도 진행됐다.

GS칼텍스 관계자는 “어려운 환경 속에서도 꿈을 향해 노력하는 지역 청소년들이 실질적인 도움을 받고 자신감을 얻길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 진정성 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

