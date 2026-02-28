[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 28일 (토요일) 이별한 96년생, 오늘 재회 할 수도?

96년생: 인연은 다시 만나니 마음쓰지 마라. 84년생: 자신의 테두리 이외에는 신경 쓸 여유가 없다. 72년생: 남녀 간에 감정변화는 기복이 심하다. 60년생: 사업 구상중이면 지식을 먼저 겸비해라. 48년생: 상대방의 의중을 파악하면 결과가 있다. 36년생: 내일을 위해 가지고 있는 것을 갈무리하라.

97년생: 사회적인 입지를 보다 단단하게 굳혀라. 85년생: 다양한 인맥을 구성하는 것이 시급한 과제다. 73년생: 햇살이 비치고 있으니 일이 순조롭다. 61년생: 많은 것을 담으려고 하면 잃는다. 49년생: 진행이 더디면 한 템포 쉬어 가야 좋다. 37년생: 건강한 정신에서 건강한 육체가 있다.

98년생: 금전으로 고심이 따르는 운이다. 86년생: 복잡하고 시끄러운 곳은 될수록 피하라. 74년생: 생각의 전환이 가져오는 변화를 느낀다. 62년생: 주변과 사사로운 마찰이 있으니 주의하라. 50년생: 실리를 먼저 취한 후 명분을 내세워라. 38년생: 마찰이 예상되니 자신의 의견을 굽혀라.

99년생: 답답하면 풀어야지 속에 두면 병 생긴다. 87년생: 떳떳하지 못한 길은 애써 피해가도록 하라. 75년생: 과소비는 노력을 무가치한 것으로 만든다. 63년생: 낮은 자세로 움직이면 속도감이 떨어진다. 51년생: 생소해도 자신감만 있으면 괜찮다. 39년생: 현재 일에 충실하고 다른 것에 관심마라.

00년생: 멀리서 친척의 취업 통신이 온다. 88년생: 주관이 확고하다면 실패할 수 없는 운이다. 76년생: 맡은 일에 충실하면 위치가 급상승한다. 64년생: 순조롭던 일도 과열되면 중단되기 쉽다. 52년생: 자세에 따라 오늘의 운세가 달라질 수 있다. 40년생: 사람들이 갈수록 늘어나니 운수대통이다. 28년생: 초심으로 돌아가도록 노력하라.

01년생: 오르지 못할 나무는 없다는 생각으로 임하라. 89년생: 한 번 내비쳤던 의사를 절대 번복하지 마라. 77년생: 솔직한 표현이 상대방에게 호감을 준다. 65년생: 누구나 똑같은 것을 주고받을 수 없다. 53년생: 자유를 얻으면 방향감각을 잃지 말라. 41년생: 하소연에 귀기울이고 직접 관여하라. 29년생: 모자란 부분이 있다면 주변에 도움 청해라.

02년생: 구사일은 일을 늦추어 처리하라. 90년생: 신경 쓰는 것이 건강에 가장 해롭다. 78년생: 부당한 대우를 받더라도 일단은 보류해라. 66년생: 행운이 따를 때 과감하게 밀어붙여라. 54년생: 자녀문제로 의견차이 생기면 조율하라. 42년생: 단판승부하기에 좋으니 용감하게 나서라. 30년생: 생각보다 해결하기가 호락호락하지 않다.

03년생: 자신이 뿌린 것은 자신이 거두어 들여라. 91년생: 해결될 기미가 안 보이면 일찌감치 포기하라. 79년생: 소임을 다하지 않고 바라지 말라. 67년생: 얻는 것보다 잃는 게 많은 운이다. 55년생: 뜻이 있는 곳에 길이 있는 법이다. 43년생: 백번 듣기보다는 한번 보는 것이 낫다. 31년생: 음식을 앞에 두고 시선만 살피지 말라.

04년생: 너무 솔직해도 타인에게 이용당한다. 92년생: 형식적으로 만나는 것은 피곤한 일이다. 80년생: 다른 사람들의 입방아에 신경 쓰지 마라. 68년생: 미안한 감정이 들면 먼저 화해해라. 56년생: 운세가 좋을 때는 계속 박차를 가하자. 44년생: 허술한 것은 야무지게 만들어라. 32년생: 주관이 뚜렷한 것은 좋지만 강요는 무리다.

05년생: 현재일은 변동하면 말성이 일어난다. 93년생: 도움을 청하면 막힌 것도 뚫리고 풀어진다. 81년생: 그룹간의 만남에 더 큰 만족감이 있다. 69년생: 변화나 이동은 이롭지 않다. 57년생: 투자나 매매 시에 반드시 조언을 구하라. 45년생: 낯선 사람에 도움을 받는 것은 위험하다. 33년생: 만족스럽지 못하다면 과감하게 변경하라.

06년생: 부탁을 받을때 부드럽게 거절하라. 94년생: 승부욕을 가지고 덤벼들면 즐거움을 더한다. 82년생: 승낙을 받았다면 지체 없이 착수하라. 70년생: 금전문제가 발생하면 남동에서 해결해라. 58년생: 자영업 하는 사람은 거래처가 늘어난다. 46년생: 범상치 않은 사람은 안방에 모셔라. 34년생: 순발력을 발휘하라. 행동이 느리면 손해다.

95년생: 인간관계에 감정이 있는 말은 삼가하라. 83년생: 폼생폼사를 실천하는 것은 매우 어리석다. 71년생: 유별나게 잘 나가는 사람은 모함이 온다. 59년생: 타인의 말이라고 불신하면 좋지 않다. 47년생: 버릴 것은 버리고 취할 것은 취해라. 35년생: 어렵사리 얻은 것을 쉽게 잃을 수 있다.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지