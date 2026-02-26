월성원자력본부, 안전보건 상생협력 우수기업 선정 영예

한국수력원자력 월성원자력본부는 25일 고용노동부 주관으로 서울 용산 피크앤파크컨벤션센터에서 열린 상생협력사업 협약식에서 '2026 안전보건 상생협력 우수기업'으로 선정되는 영예를 안았다고 밝혔다.

월성원자력본부는 25일 고용노동부 주관으로 서울 용산 피크앤파크컨벤션센터에서 열린 상생협력사업 협약식에서 '2026 안전보건 상생협력 우수기업'으로 선정되는 영예를 안은 가운데 기념촬영을 하고 있다. (사진 왼쪽 두번째 권원택 월성본부장). 월성본부 제공

이번 성과는 원·하청 간 상생 안전관리 실천 노력과 협력사 안전수준 향상 지원 활동이 대외적으로 인정된 결과로 평가된다.

월성본부는 모기업과 참여사 간 상생 기반의 안전보건관리체계 구축을 목표로, 사내·외 협력사 및 지역 중소기업 21개 업체와 함께 이번 사업에 참여해 왔다.

참여 기업들은 △안전보건컨설팅 지원 △상생협의체 구성 및 운영 △근로자 휴게시설 지원 △스마트 안전보건장비 지원 등 실질적인 현장 개선 활동 등을 공동으로 추진하며 안전한 작업환경 조성에 기여했다는 평각가 나온다.

권원택 월성본부장은 “이번 우수기업 선정은 월성본부와 참여사가 함께 만들어낸 상생의 결과”라며 “앞으로도 대·중소기업 간 협력 기반의 안전보건 상생 모델을 지속 확대하는 등 현장 중심의 실효성 있는 안전문화 정착에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

